Regreso de Wembanyama lleva a Spurs a final de Copa NBA y propina su segunda derrota al Thunder

LAS VEGAS (AP) — Victor Wembanyama regresó tras una ausencia de 12 partidos con 22 puntos y nueve rebotes para darle el sábado por la noche el triunfo a San Antonio 111-109 sobre el Thunder de Oklahoma City que acumuló su segunda derrota, colocando a los Spurs en la final de la Copa NBA.

El base de los Spurs de San Antonio, Dylan Harper (2), se dispone a jugar el balón en la primera mitad de un juego de baloncesto de las semifinales de la NBA Cup contra el Thunder de Oklahoma City, el sábado 13 de diciembre de 2025, en Las Vegas. (AP Photo/Ronda Churchill)
El base de los Spurs de San Antonio, Dylan Harper (2), se dispone a jugar el balón en la primera mitad de un juego de baloncesto de las semifinales de la NBA Cup contra el Thunder de Oklahoma City, el sábado 13 de diciembre de 2025, en Las Vegas. (AP Photo/Ronda Churchill) AP

Los Spurs jugarán contra los Knicks de Nueva York el martes por la noche en la final.

La última derrota de Oklahoma fue el cinco de noviembre en Portland, y el Thunder llegaron a este juego con una racha de 16 victorias consecutivas. Ahora tienen un récord de 24-2, el segundo mejor inicio solo detrás del récord de 25-1 de Golden State en 2015-16.

Esta es la segunda derrota consecutiva del Thunder en Las Vegas. También perdieron la final del año pasado ante Milwaukee 97-81.

Devin Vassell anotó 23 puntos y De’Aaron Fox y Stephon Castle anotaron cada uno 22.

Shai Gilgeous-Alexander lideró a los Thunder con 29 puntos, Chet Holmgren y Jalen Williams sumaron cada uno 17.

Wembanyama había estado fuera debido a una distensión en la pantorrilla izquierda y entró al juego con un promedio de 26.2 puntos y 12.9 rebotes, para darle a los Spurs un impulso inmediato y animar a la multitud.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

