Registro Nacional de Cine incluye "Return of Jedi", "Selena"

La Biblioteca del Congreso anunció el martes que entre las 25 películas anuales incluidas en su proyecto de conservación estaban “Star Wars Episode VI: Return of the Jedi” ("La guerra de las galaxias Episodio VI: El retorno del Jedi"), “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" ("El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo"), y “A Nightmare on Elm Street” ("Pesadilla en la calle del infierno"). También serían preservadas “Selena”, una película biográfica de 1997 protagonizada por Lopez, y la película de Tyson “Sounder”, de 1972.

La biblioteca ha seleccionado películas en función de su importancia cultural, histórica y artística desde la apertura del registro en 1988. Con las elegidas este año, el registro tendrá un total de 825 títulos.

“Return of the Jedi” y “The Fellowship of the Ring” encontraron un apoyo público significativo en las candidaturas a través de internet.

“Es un gran honor que ‘The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring’ haya sido seleccionada este año por el Registro Nacional de Cine”, dijo el equipo de rodaje de Peter Jackson, que incluye a Fran Walsh y Philippa Boyens. “Estamos orgullosos de formar parte de un archivo que celebra y preserva el arte de la narrativa visual, para las generaciones por venir”.

La lista de este año incluía dos cintas de dibujos animados, “WALL-E”, de Pixar, que ganó un Oscar en 2008, y la película de Disney “Flowers and Trees”, estrenada en 1932.

Varios títulos abordaban la violencia racista, como “The Murder of Fred Hampton”, “Who Killed Vincent Chin?” y “Requiem-29”.

También fueron seleccionadas obras memorables como “Cooley High”, “Richard Pryor: Live in Concert”, “Chicana”, “The Long Goodbye” ("Un largo adiós"), “The Watermelon Woman”, “Stop Making Sense” y “Strangers on a Train” (traducida como "Pacto siniestro" o “Extraños en un tren”).

Completan la lista “The Wobblies”, “Pink Flamingos”, “Evergreen”, “What Ever Happened to Baby Jane” ("¿Qué pasó con Baby Jane?"), “Hellbound Train”, “The Flying Ace” y “Jubilo”.