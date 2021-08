Cuba: Yotuel reacciona a nuevo ataque de la prensa del régimen

En febrero me llamaron jinetero, en marzo negrito limpiabotas… en junio dijeron que era un millonario de Miami, en julio que la CÍA, el FBI, el exilio y no sé quién más me mandaba cheques y me regalaban “Villas con piscina” ojo, importante el detalle de la piscina. Ahora en agosto dicen que soy agente de Estados Unidos. Coño me van subiendo de nivel: ¡Gracias! En diciembre seré el primer James Bond negro, jugaré en el PSG con Messi y seré miembro en la orden episcopal del Papa Francisco. Gracias Gobierno de Cuba por la estimación #patriayvida. Es increíble que en 20 años de Orishas el Granma NUNCA habló de nosotros #theoscargoestoCuba #guionistaRIMAconcomunista #dejenyaloscuentos. A TODOS LOS AGENTES DE LA CÍA DE MIAMI NOS VEMOS EL 28 en mi show!!!