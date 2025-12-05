americateve

Reducen sanción a Luis Díaz en la Liga de Campeones tras falta a Achraf Hakimi

NYON, Suiza (AP) — Luis Díaz, el atacante colombiano del Bayern Múnich, vio reducida su sanción de tres partidos en la Liga de Campeones a dos tras apelar por su imprudente falta sobre Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain.

Luis Díaz celebra tras anotar un gol para Bayern Múnich en la victoria 3-1 ante St. Pauli en la Bundesliga, el sábado 29 de noviembre de 2025. (Sven Hoppe/dpa vía AP) AP

La UEFA informó el viernes que la apelación de Díaz por el cargo de "juego brusco grave" fue aceptada, sin especificar el motivo.

Esto significa que aún se perderá el partido del Bayern en casa contra el Sporting Lisboa el martes, pero podrá jugar contra el Union Saint-Gilloise de Bélgica el próximo mes.

Díaz anotó dos goles antes de ser expulsado en la victoria 2-1 contra el PSG el mes pasado. Hizo una fuerte entrada por detrás. El impacto fue al tobillo izquierdo de Hakimi, quien cayó mal.

Díaz todavía tiene que cumplir más que la sanción mínima obligatoria de un partido por una tarjeta roja, a diferencia de Cristiano Ronaldo.

En una decisión inusual el mes pasado, la FIFA impuso al astro portugués una sanción de tres partidos, pero con dos suspendidos por un período de prueba, debido a un incidente de juego brusco grave contra Irlanda el mes pasado en las eliminatorias de la Copa del Mundo. Esto significa que probablemente evitará perderse partidos al inicio de su récord sexto Mundial el próximo año.

