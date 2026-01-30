Redadas del ejército de Pakistán matan a 41 insurgentes en el suroeste

Compartir en:









En la primera redada fallecieron 30 insurgentes en el distrito de Panjgur, en la provincia de Baluchistán, según un comunicado militar. Otros 11 extremistas fueron abatidos en una segunda operación en el distrito de Harnai, también en Baluchistán. Ambos cateos tuvieron lugar el jueves y no se reportaron bajas entre los soldados.

De acuerdo con el ejército, los insurgentes muertos contaban con el respaldo de la vecina India, pero no proporcionó pruebas que respaldaran su acusación. Los fallecidos estaban implicados en múltiples ataques contra las fuerzas de seguridad y en robos a bancos, agregó.

Las "operaciones de saneamiento" continuaban en ambos distritos para eliminar a cualquier militante restante, apuntó el comunicado.

En comunicados separados, el presidente del país, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, elogiaron a las fuerzas de seguridad por las redadas.

Pakistán ha experimentado un repunte en la violencia insurgente en los últimos meses, atribuida en gran medida a grupos separatistas baluchis y al Talibán paquistaní, conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistán o TTP, que es un grupo independiente aunque está aliado con el de Afganistán, que regresó al poder en agosto de 2021.

Baluchistán, que comparte una gran parte de la frontera de Afganistán, ha sido durante mucho tiempo escenario de una insurgencia de grupos separatistas que buscan la independencia del gobierno central de Islamabad. Además, la provincia ha sido testigo de ataques del Talibán paquistaní y del ilegalizado Ejército de Liberación de Baluchistán, así como de otros grupos radicales, incluido el Estado Islámico.

Aunque las autoridades dicen que la insurgencia ha sido en gran medida contenida, la violencia ha continuado en Baluchistán. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP