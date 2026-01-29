Red clandestina en Minneapolis desafía a ICE y protege a inmigrantes

Manifestantes se congregan durante una protesta contra las redadas migratorias, en la Plaza de la Corte Federal el martes 27 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota. (Foto AP/Adam Gray) AP

Son la sombra en constante movimiento de la Operación Metro Surge del gobierno del presidente Donald Trump.

Son docentes, científicos y padres de familia que se quedan en casa. Son dueños de pequeños negocios y atienden mesas. Su red es extensa, a menudo anónima y con pocos objetivos generales más allá de ayudar a los inmigrantes, advertir sobre la llegada de agentes o filmar videos para mostrar al mundo lo que está sucediendo.

Y está claro que continuarán a pesar de que la Casa Blanca adopte un tono más conciliador tras el asesinato de Alex Pretti el fin de semana, incluyendo la transferencia de Gregory Bovino, el comandante de la ofensiva migratoria de la Patrulla Fronteriza que era la cara pública de la represión de inmigración.

"Creo que todos durmieron un poco mejor sabiendo que Bovino había sido expulsado de Minneapolis. Pero no creo que la amenaza a la que estamos sometidos cambie porque cambien a los títeres locales", señaló Andrew Fahlstrom, quien ayuda a dirigir Defend the 612, un centro para redes de voluntarios.

Lo que comenzó con arrestos dispersos en diciembre se intensificó drásticamente a principios de enero, cuando un agente sénior del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció la "mayor redada migratoria jamás realizada".

Agentes enmascarados y fuertemente armados viajando en convoyes de camionetas SUV sin identificación se volvieron comunes en algunos vecindarios. Para esta semana, más de 3.400 personas habían sido arrestadas, según el ICE. Al menos 2.000 agentes de esa dependencia y 1.000 elementos de la Patrulla Fronteriza participan en los operativos de manera activa.

Las autoridades insisten en que se enfocan en criminales que radican en Estados Unidos sin autorización legal, pero la realidad en las calles ha sido mucho más agresiva. Los agentes han detenido a personas, aparentemente al azar, para exigir documentos que comprueben su ciudadanía estadounidense, incluidos policías latinos y negros fuera de servicio y empleados municipales, de acuerdo con funcionarios del área.

Derribaron la puerta principal de un hombre liberiano y lo detuvieron sin una orden adecuada, a pesar de que se había estado registrando regularmente con las autoridades de inmigración. Han detenido a niños junto con sus padres y han usado gas lacrimógeno fuera de una escuela secundaria en un altercado con manifestantes luego de realizar un arresto.

Es cierto que los agentes federales apenas están presentes en muchas áreas, y la mayoría de las personas nunca han olido una pizca de gas lacrimógeno. Pero la represión se extendió rápidamente por los vecindarios con gran población inmigrante. Los pacientes están dejado de acudir a consultas médicas importante, de acuerdo con médicos. Miles de niños inmigrantes se están quedando en casa. Los negocios de inmigrantes cerraron, redujeron sus horarios o mantuvieron sus puertas cerradas a todos excepto a los clientes habituales.

La resistencia llega rápidamente

Los grupos activistas se organizaron rápidamente en la zona metropolitana Minneapolis-St. Paul, profundamente liberal, y algunos suburbios. Pequeños ejércitos de voluntarios comenzaron a hacer entregas de alimentos a inmigrantes que temían salir de sus hogares. Llevaban a las personas al trabajo y vigilaban fuera de las escuelas.

También crearon redes interconectadas de docenas, quizás cientos, de redes de respuesta rápida: sistemas sofisticados que involucran a miles de voluntarios que rastrean a los agentes de inmigración, comunicándose con aplicaciones encriptadas como Signal.

El seguimiento a menudo significa poco más que informar silenciosamente el movimiento de los convoyes a los despachadores y registrar las matrículas de posibles vehículos federales.

Pero no siempre es silencioso. Las caravanas de manifestantes se forman regularmente detrás de los convoyes de inmigración, creando protestas móviles de ira y advertencia que se entrelazan por las calles de la ciudad.

Cuando los agentes se detienen para arrestar o interrogar a alguien, las redes señalan la ubicación, convocando a más personas que emiten advertencias con silbatos y bocinazos, filman lo que está sucediendo y gritan consejos legales a las personas detenidas.

Muchos manifestantes acuden esperando problemas

A veces todo puede parecer performativo, ya sea Bovino con armadura corporal lanzando una granada de humo, o jóvenes activistas que rara vez se quitan los cascos y máscaras antigás, incluso cuando no se ve a las fuerzas del orden.

Pero las multitudes a menudo conducen a enfrentamientos reales, con manifestantes lanzando consignas a los agentes de inmigración. Los agentes responden sólo a veces, pero cuando lo hacen, a menudo es con golpes, gas lacrimógeno y arrestos.

Esos enfrentamientos preocupan a algunos en el mundo activista.

Un ejemplo fue una tarde reciente en el sur de Minneapolis, donde docenas de manifestantes, algunos con máscaras antigás, se enfrentaron con agentes de inmigración. Los manifestantes confrontaron a los agentes, les lanzaron bolas de nieve e intentaron bloquear sus vehículos. Los agentes respondieron empujando a los manifestantes que se acercaron demasiado, lanzando granadas de gas lacrimógeno y alejándose. Los manifestantes sin máscaras se retorcían en las calles y los voluntarios repartían botellas de agua para enjuagar sus ojos.

Para entonces, incluso muchas de las personas en la protesta no estaban seguras de qué la había iniciado, incluido un miembro del consejo de la ciudad que pronto llegó.

Minneapolis tiene una larga tradición de progresismo, y Jason Chavez es una parte orgullosa de eso.

Se irritó cuando se le preguntó sobre el enfrentamiento.

"No vi a nadie 'enfrentándose'. Vi a personas alertando a los vecinos de que el ICE estaba en su vecindario. Y eso es lo que los vecinos deberían seguir haciendo", sostuvo Chavez.

Rastreando a los agentes en un vecindario de inmigrantes

Para entender este mundo, basta con conversar con una mujer conocida en las redes de respuesta rápida sólo por su apodo, Sunshine. Pidió que no se usara su nombre real, temiendo represalias.

Una mujer amable que trabaja en el sector salud, ha pasado cientos de horas conduciendo su Subaru, un poco destartalado, patrullando un enclave de inmigrantes en St. Paul, repleto de taquerías y supermercados asiáticos, en busca de señales de agentes federales. Puede reconocer una camioneta SUV con el motor encendido por el más mínimo ruido de escape, una matrícula de otro estado a una cuadra de distancia y distinguir rápidamente una patrulla de policía encubierta de St. Paul de un vehículo de inmigración sin distintivos.

En las aplicaciones de mensajería, es simplemente Sunshine. Conoce los nombres reales de pocas otras personas, incluso después de trabajar con algunas de ellas durante semanas.

Odia lo que está sucediendo y lamenta profundamente la situación de personas que viven con miedo. Le preocupa que el gobierno de Trump pretenda llevar a la nación hacia una guerra civil, y cree que no tiene otra opción más que patrullar, "viajar al trabajo" se le llama a menudo, medio en broma, todos los días.

"Algunas personas sólo quieren recoger a su hijo, pasear a su perro e ir a trabajar. Y entiendo eso. Entiendo ese deseo", dijo al conducir por el vecindario la semana pasada. "Simplemente no sé si ese es el mundo en el que vivimos ahora".

Realiza constantes ecuaciones en su cabeza: ¿Debería informar sobre un vehículo de inmigración al despachador de la red, o tocar la bocina como advertencia? ¿Tocar la bocina innecesariamente asustará a quienes ya tienen miedo? ¿Los agentes la están llevando a ella por ahí a propósito? ¿Los vehículos federales se están moviendo para lanzar una redada, o están distrayendo a los observadores al tiempo que otros agentes realizan arrestos en otro lugar?

Es cuidadosa y evita la confrontación. También encuentra esperanza en la comunidad que se ha creado, y cómo las ofertas para ser voluntario explotaron después del asesinato de Renee Good por un agente de ICE el 7 de enero. Y entiende la ira de las personas que se enfrentan a los agentes.

"Mi estrategia, mi enfoque, mi cálculo de riesgos es diferente al de otras personas. Y al mismo tiempo entiendo la hostilidad y la frustración", dijo. "Y a veces se siente bien ver a alguien expresar eso".

No todos están de acuerdo. Incluso a nivel nacional, algunos grupos activistas han rechazado las estrategias de protesta que podrían llevar a enfrentamientos.

"Ser ruidoso no equivale a ser efectivo", afirmó un grupo en un condado Maryland con gran población inmigrante en una publicación reciente en redes sociales, explicando por qué sus voluntarios no usan silbatos. Entre otras cosas, el Colectivo de Derechos de los Inmigrantes del Condado Montgomery advirtió que silbar puede "incrementar la situación de agentes del ICE de antemano volátiles que no respetan nuestros derechos" y "aumentar la probabilidad de agresión hacia los transeúntes o la persona detenida".

"Esto no es una película de acción", dice la publicación. "No estás en una pelea uno a uno con ICE". ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP