Red Bull respalda a Klopp y dice que es "absurdo" que su puesto en el fútbol peligre

FUSCHL AM SEE, Austria (AP) — Red Bull respaldó a Jürgen Klopp para que permanezca como director global de fútbol del gigante austriaco de las bebidas y desestimó un informe de prensa que sugería que su puesto podría estar en riesgo tras apenas un año.

ARCHIVO - El técnico de Liverpool Jurgen Klopp al término del partido contra West Ham en la Liga Premier, el 27 de abril de 2024 en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)
ARCHIVO - El técnico de Liverpool Jurgen Klopp al término del partido contra West Ham en la Liga Premier, el 27 de abril de 2024 en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)

Un alto ejecutivo calificó todo de “disparates” el jueves.

El antiguo técnico de Liverpool ha estado supervisando la red de clubes de Red Bull, como Leipzig, Salzburgo y los New York Red Bulls, desde enero de 2025.

El periódico austriaco Salzburger Nachrichten informó el miércoles que el futuro de Klopp ya no era seguro debido a lo que describió como una falta de desarrollo en los clubes desde que asumió el cargo.

“Esto es un disparate total y completamente infundado. Al contrario, estamos extremadamente satisfechos con el trabajo de Jürgen Klopp”, manifestó Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de proyectos corporativos e inversiones, en un comunicado.

Mintzlaff añadió que Klopp estaba “en contacto constante” con entrenadores y directores deportivos en toda la red de Red Bull. “Estamos convencidos de que es el hombre adecuado para este trabajo. Ahí es donde estamos poniendo toda nuestra atención y nuestra energía”.

Cuando se anunció el cargo de Klopp en Red Bull en 2024, el alemán dijo que no se veía regresando a entrenar “por el momento” y que consideraba su función principalmente como la de asesor de los técnicos en los distintos clubes respaldados por Red Bull en todo el mundo.

Algunos de los clubes ya atravesaban dificultades cuando Klopp asumió y desde entonces se ha producido una recuperación parcial.

Leipzig se perdió las copas europeas tras terminar séptimo en la Bundesliga de Alemania en la temporada 2024-25, y ahora marcha quinto bajo el mando del entrenador Ole Werner, contratado en la pretemporada.

Salzburgo tuvo una actuación irregular en el Mundial de Clubes el año pasado, pero ahora lidera la liga de Austria después de haberse quedado sin los dos títulos anteriores. En la MLS de Estados Unidos, los Red Bulls se perdieron los playoffs en 2025 tras una racha de 15 apariciones consecutivas en la postemporada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltración armada desde Florida

Cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltración armada desde Florida

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

