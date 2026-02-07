Recuperan los restos de seis obreros atrapados tras la explosión en una mina informal de Colombia

Compartir en:









Los dos primeros cuerpos fueron hallados el viernes y entregados a la unidad de investigación de la fiscalía colombiana. Otros dos cuerpos fueron ubicados la madrugada del sábado y poco después se localizaron los dos restantes. “Con este hallazgo, se completa la recuperación de los seis mineros” atrapados, confirmó la Agencia Nacional de Minería en la red social X,

La explosión por acumulación de gas metano ocurrió el jueves en la mina Mata Siete en la región Guachetá, en Cundinamarca —120 kilómetros al norte de Bogotá—, una zona donde proliferan las minas de extracción de carbón.

La mina Mata Siete operaba con “título caducado", se dedicaba la “extracción ilícita de carbón” y contaba con una orden de cierre desde marzo de 2019, había informado previamente el organismo de control minero.

El gobernador de Cundinamarca aseguró el sábado en su cuenta de X que las tareas de búsqueda y rescate se desarrollaron en condiciones “altamente complejas” y requirió la presencia de cuadrillas de socorristas.

La zona constituía un área de alto riesgo debido a la acumulación de gas metano por lo que primero se debió ventilar el lugar, extraer el carbón y analizar la estructura que podía estar afectada por la explosión, según los bomberos de la localidad.

La Agencia Nacional de Minería resaltó que se investiga el hecho y que se tomarán medidas para evitar futuros incidentes, esto pese a que el año anterior se produjeron varias emergencias en zonas mineras del país.

FUENTE: AP