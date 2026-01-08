Recuperación financiera dependerá de seguridad y reformas políticas, dice ministro libanés

Amer Bisat, ministro de Hacienda y Comercio del Líbano, en una entrevista con Associated Press en Beirut, el 8 de enero del 2026. (AP foto/Hussein Malla) AP

"Necesitas reformas económicas, pero también necesitas reformas de seguridad y políticas", manifestó Amer Bisat a The Associated Press después de una sesión de gabinete en la que el ejército libanés informó sobre el progreso de un plan para desarmar a Hezbollah y a grupos no estatales y expandir el despliegue en el sur de Líbano.

"Nos estamos moviendo, y nos estamos moviendo de manera bastante decisiva y clara en esa dirección", expresó, añadiendo que afirmar la soberanía total para aumentar la confianza de los inversores va más allá del desarme y el despliegue militar en el sur.

"(Esto) también es el control de las fronteras, el control del aeropuerto, (la lucha contra) el contrabando, el lavado de dinero, las actividades terroristas", indicó Bisat.

El ejército de Líbano aseguró el jueves que ha completado la primera fase del plan, aunque Israel sostiene que Hezbollah todavía está presente y rearmándose en áreas que el ejército dice controlar completamente ahora.

La guerra de varios meses entre Israel y Hezbollah en 2024 devastó grandes extensiones del país y lo retrasó aún más económicamente después de años de crisis. El Banco Mundial estima en 11.000 millones de dólares los daños y pérdidas económicas del conflicto. El país cayó en una prolongada crisis financiera en 2019 tras décadas de corrupción y mala gestión.

Bisat es miembro del gobierno reformista del primer ministro Nawaf Salam, que fue nombrado el año pasado con el mandato de reformar los bancos del país y hacer viable nuevamente la economía debilitada del país.

Durante años, el gobierno ha retrasado la implementación de reformas. Sin embargo, los países occidentales y las ricas monarquías árabes que una vez invirtieron grandes sumas de dinero en el país, dicen que la inversión y la ayuda sustancial no llegarán sin reformas económicas y de seguridad.

Años de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para un rescate no han logrado producir un acuerdo.

"Tenemos un problema de credibilidad, necesitamos un marco internacional que nos ayude a resolver nuestros problemas", declaró Bisat. "Los días en que la gente nos ayudaba sin que hiciéramos nuestra tarea han terminado".

Bisat es parte de una escasa mayoría de ministros del gabinete, junto con Salam, que el mes pasado respaldaron una ley de brecha fiscal para determinar la magnitud de las pérdidas —estimadas en decenas de miles de millones de dólares— sufridas por los bancos libaneses durante el colapso financiero del país en 2019 y proporcionar un mecanismo para devolver los fondos de los depositantes que fueron eliminados en ese momento. El proyecto de ley ha sido criticado por todos lados y no está claro si será aprobado por el parlamento.

"Esta es una pieza de legislación extremadamente importante, sin la cual esta economía simplemente no podrá despegar", apuntó Bisat, quien insistió en que la ley no es "bíblica" sino un marco para iniciar discusiones serias. "Este problema es extremadamente complicado financieramente. El tamaño de la brecha es muy grande".

Bisat ve oportunidades económicas a nivel global, especialmente con los países árabes que están reconstruyendo lentamente los lazos con Beirut después de haberlos cortado previamente para contrarrestar la influencia de Hezbollah en el país. También cita cambios regionales, notablemente la caída de la dinastía Assad en Siria, y el apetito de los estados árabes por impulsar inversiones internacionales mientras diversifican sus economías, como un incentivo adicional para que Líbano acelere las reformas.

Pero ninguna de estas oportunidades se materializará sin reformas para reestructurar los bancos y abordar la corrupción.

"Esperar no es una opción. Precisamente porque el tiempo no es nuestro amigo", dijo el ministro.

