americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Receptor de Steelers DK Metcalf suspendido dos juegos tras altercado con fan en Detroit

PITTSBURGH (AP) — La NFL ha suspendido al receptor abierto de los Steelers de Pittsburgh, DK Metcalf, por dos juegos tras un altercado en el que Metcalf se vio involucrado con un aficionado durante la victoria del equipo sobre Detroit.

DK Metcalf, de los Steelers de Pittsburgh, se retira del campo tras un juego de fútbol americano de la NFL contra los Lions de Detroit, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Photo/Ryan Sun)
DK Metcalf, de los Steelers de Pittsburgh, se retira del campo tras un juego de fútbol americano de la NFL contra los Lions de Detroit, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Photo/Ryan Sun) AP

La liga determinó que las acciones de Metcalf violaron la política de la liga, que especifica que "los jugadores no pueden entrar en las gradas ni confrontar a los aficionados en ningún momento durante el día del juego y si un jugador hace contacto físico innecesario con un aficionado de cualquier manera que constituya conducta antideportiva o presente problemas de control de multitudes y/o riesgo de lesión, será considerado responsable."

Metcalf será elegible para regresar al roster activo de los Steelers el lunes cinco de enero, después de los juegos del equipo en la Semana 17 contra los Browns de Cleveland y la Semana 18 contra los Ravens de Baltimore.

Bajo el acuerdo colectivo de trabajo, Metcalf puede apelar la suspensión. Se llevará a cabo una audiencia rápida por el comisionado o su designado.

Las cámaras de CBS-TV captaron a Metcalf y Ryan Kennedy, un aficionado de los Lions que llevaba una peluca azul y una camiseta azul y negra que coincidía con los colores de Detroit, teniendo un intercambio a lo largo de la barandilla en el segundo cuarto de la victoria de Pittsburgh por 29-24.

Kennedy se inclinó sobre la barandilla durante el intercambio, y la peluca azul cayó hacia adelante cubriendo su rostro. La interacción terminó con Metcalf extendiendo su brazo derecho hacia la cabeza de Kennedy, aunque leve, si hizo contacto.

Metcalf permaneció en el juego, terminando con cuatro recepciones para 42 yardas. No estuvo disponible para los reporteros después y no apareció en su casillero el lunes durante los 45 minutos de disponibilidad para los medios del club. Metcalf ha hablado regularmente los miércoles durante la temporada.

El entrenador de Pittsburgh, Mike Tomlin, dijo el domingo que "escuchó sobre" el intercambio pero no lo vio y en ese momento no había tenido la oportunidad de discutirlo con Metcalf.

El ex receptor abierto de la NFL, Chad Ochocinco, dijo durante un podcast que co-presenta con el ala cerrada del Salón de la Fama, Shannon Sharpe, que Metcalf le dijo que el aficionado usó un insulto racial y menospreció a la madre de Metcalf.

Un comunicado emitido a The Associated Press en nombre de Kennedy por un bufete de abogados de Michigan el lunes dijo que Kennedy "niega categóricamente" haber usado un insulto o cualquier otra declaración despectiva durante el intercambio.

El comunicado emitido por Shawn Head y Sean Murphy del bufete de abogados Head Murphy calificó las acusaciones de "completamente falsas."

"En ningún momento antes, durante o después del incidente, el Sr. Kennedy usó insultos raciales o discursos de odio de ningún tipo", decía el comunicado. "Las afirmaciones que sugieren lo contrario son falsas y no están respaldadas por evidencia en video, testimonios de testigos o cualquier informe contemporáneo."

El comunicado dijo que Kennedy no haría más comentarios porque "este asunto probablemente será ahora objeto de procedimientos legales formales."

El comunicado agregó que Kennedy, quien dijo al Detroit Free Press que es de Pinckney, Michigan, a aproximadamente una hora al oeste de Ford Field, ha sido objeto de "acoso, amenazas y mensajes que abogan por la violencia" tras el incidente.

Kennedy dijo al periódico que Metcalf le rasgó la camiseta durante el incidente. Kennedy también dijo al Free Press que estaba llamando a Metcalf por su nombre de pila, DeKaylin.

El incidente no es el primero entre un atleta profesional y un aficionado durante un evento deportivo en vivo.

El intercambio entre Metcalf y el aficionado ocurrió cinco meses después de que el lanzador relevista de los Piratas de Pittsburgh, Dennis Santana, fuera suspendido y multado por MLB tras una confrontación con un aficionado en un juego entre los Piratas y los Tigres de Detroit en Comerica Park, que está a una cuadra de Ford Field.

El incidente más notorio entre jugadores y aficionados ocurrió en 2004 cuando varios miembros de los Pacers de Indiana, incluido el escolta Ron Artest (ahora conocido como Metta World Peace), pelearon con aficionados dentro del ahora demolido Palace en un juego entre los Pacers y los Pistons de Detroit en lo que se conoce universalmente como "La Batalla del Palace."

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

Destacados del día

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Ahora sí les hundiste la carrera: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter