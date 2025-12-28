americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Receptor de Panthers Tetairoa McMillan jugará ante Seahawks pese a estar en el informe de lesiones

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El receptor abierto de los Panthers de Carolina, Tetairoa McMillan, está activo y se espera que juegue el domingo contra los Seahawks de Seattle a pesar de haber sido añadido al informe de lesiones por una enfermedad.

Tetairoa McMillan, el receptor abierto de los Panthers de Carolina, celebra tras anotar contra los Buccaneers de Tampa Bay durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Photo/Jacob Kupferman)
Tetairoa McMillan, el receptor abierto de los Panthers de Carolina, celebra tras anotar contra los Buccaneers de Tampa Bay durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Photo/Jacob Kupferman) AP

McMillan, quien está en la contienda para ganar el premio al Novato Ofensivo del Año de la NFL, ha sido el objetivo favorito del mariscal de campo Bryce Young esta temporada y lidera a los Panthers con 65 recepciones para 924 yardas y siete touchdowns.

Fue la octava selección general de Arizona.

Los Panthers pueden asegurar el título de la NFC Sur hoy con una victoria sobre Seattle y una derrota o empate de Tampa Bay contra Miami.

Inactivos para los Panthers son el receptor abierto Hunter Renfrow, el safety Demani Richardson, el tackle defensivo Jared Harrison-Hunte, el ala cerrada James Mitchell y el tackle defensivo Tershawn Wharton.

El quarterback Jalen Milroe, el safety Coby Bryant, el apoyador Jared Ivey, el tackle Charles Cross, el guardia Bryce Cabeldue, el tackle Mason Richman y el tackle nariz Brandon Pili están inactivos para Seattle.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Destacados del día

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter