Receptor de Panthers Tetairoa McMillan jugará ante Seahawks pese a estar en el informe de lesiones

McMillan, quien está en la contienda para ganar el premio al Novato Ofensivo del Año de la NFL, ha sido el objetivo favorito del mariscal de campo Bryce Young esta temporada y lidera a los Panthers con 65 recepciones para 924 yardas y siete touchdowns.
Fue la octava selección general de Arizona.
Los Panthers pueden asegurar el título de la NFC Sur hoy con una victoria sobre Seattle y una derrota o empate de Tampa Bay contra Miami.
Inactivos para los Panthers son el receptor abierto Hunter Renfrow, el safety Demani Richardson, el tackle defensivo Jared Harrison-Hunte, el ala cerrada James Mitchell y el tackle defensivo Tershawn Wharton.
El quarterback Jalen Milroe, el safety Coby Bryant, el apoyador Jared Ivey, el tackle Charles Cross, el guardia Bryce Cabeldue, el tackle Mason Richman y el tackle nariz Brandon Pili están inactivos para Seattle.
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP