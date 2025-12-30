Receptor estrella de Patriots Stefon Diggs enfrenta cargos de estrangulamiento y niega acusaciones

ARCHIVO - El estadounidense Stefon Diggs (8), receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, sale del campo tras un juego de fútbol americano de la NFL contra los Bengals de Cincinnati, el domingo 23 de noviembre de 2025, en Cincinnati, Ohio. (AP Photo/Peter Joneleit, Archivo) AP

La noticia de los cargos surgió después de una audiencia judicial en Dedham, Massachusetts. No está claro qué llevó a los cargos, que incluyen estrangulamiento o sofocación como delito grave y agresión y agresión física como delito menor.

El abogado de Diggs, David Meier, afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que Diggs "niega categóricamente estas acusaciones".

"La motivación y el momento para hacer las acusaciones son absolutamente claros: son el resultado directo de una disputa financiera entre empleado y empleador que no se resolvió a satisfacción del empleado", escribió Meier.

En un comunicado, los Patriots dijeron que también apoyaban a Diggs.

El jugador de 32 años, se estableció como uno de los mejores receptores abiertos de la NFL durante su paso por Minnesota y Buffalo de 2018 a 2023, cuando tuvo seis temporadas consecutivas de más de 1.000 yardas de recepción y fue seleccionado para el Pro Bowl en cuatro ocasiones.

Después de un período poco destacado en Houston el año pasado, Diggs terminó en Nueva Inglaterra, firmando un contrato de tres años por 69 millones en la agencia libre que le garantizó 26 millones.

Diggs ha demostrado ser un objetivo confiable para el quarterback de segundo año Drake Maye y es una gran razón por la cual el equipo ha vuelto a asegurar el título de la AFC Este mientras se dirige hacia los playoffs.

Fuera del campo, sin embargo, su tiempo con los Patriots comenzó de manera turbulenta cuando en mayo surgió un video en las redes sociales que mostraba a Diggs pasando lo que parecía ser una bolsa de cristales rosados en un bote.

No estaba claro qué era la sustancia, y un portavoz de la NFL dijo que la liga no haría comentarios. El entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, dijo que el equipo manejaría ese asunto internamente.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP