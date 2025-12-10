americateve

Rebeldes afirman haber tomado ciudad estratégica en este del Congo

DAKAR, Senegal (AP) — El grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, afirmó que ha tomado el control de una estratégica ciudad en el este de la República Democrática del Congo el miércoles por la tarde, tras una rápida ofensiva desde el inicio del mes.

El anuncio, realizado en X por el portavoz de M23 Lawrence Kanyuka, dice que el grupo ha tomado la estratégica ciudad de Uvira y anima a los ciudadanos a regresar a sus hogares.

Uvira es una importante ciudad portuaria en el extremo norte del lago Tanganica y se encuentra directamente frente a la ciudad más grande de Burundi, Bujumbura.

Las autoridades congoleñas no han comentado si el M23 había tomado la ciudad.

La última ofensiva de M23 se produce a pesar de un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos firmado la semana pasada por los presidentes de Congo y Ruanda en Washington. El acuerdo no incluyó a los rebeldes, que están negociando por separado con el Congo y acordaron a principios de este año un alto el fuego que ambas partes acusan a la otra de violar, pero obliga a Ruanda a detener el apoyo a grupos armados y trabajar para poner fin a las hostilidades.

Residentes de Uvira informaron de una noche caótica en la que las tropas del ejército congoleño huyeron y se reportaron disparos en toda la ciudad.

Más de 100 grupos armados están compitiendo por controlar el este del Congo, rico en minerales, cerca de la frontera con Ruanda, siendo el grupo M23 el más destacado. El conflicto ha creado una de las crisis humanitarias más significativas del mundo, con más de siete millones de personas desplazadas, según funcionarios.

La semana pasada, los residentes dijeron que los combates se habían intensificado en Kivu del Sur, a pesar del acuerdo firmado en Washington.

Socios locales de la ONU informan que más de 200.000 personas han sido desplazadas en toda la provincia desde el dos de diciembre, con más de 70 muertos. Los civiles también han cruzado a Burundi, y ha habido informes de proyectiles cayendo en la ciudad de Rugombo, en el lado burundés de la frontera, lo que genera preocupaciones de que el conflicto se extienda al territorio burundés.

Los rebeldes en el Congo están apoyados por unos 4.000 soldados de la vecina Ruanda, según expertos de la ONU, y en ocasiones han prometido marchar hasta la capital del Congo, Kinshasa, a unos 1.600 kilómetros (1.000 millas) al este.

A principios de este año, M23 tomó Goma y Bukavu, dos ciudades clave en el este del Congo, en una importante escalada del conflicto que lleva años.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

