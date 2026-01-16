americateve

Realmuto acuerda contrato de 45 millones por tres años para seguir con los Filis

El veterano receptor J.T. Realmuto acordó un contrato de tres años por 45 millones de dólares para permanecer con los Filis de Filadelfia, confirmó el viernes a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

ARCHIVO - Foto del lunes 6 de octubre del 2025, J.T. Realmuto de los Filis de Filadelfia batea un doble en el segundo encuentro de la Serie Divisional ante los Dodgers de Los Ángeles. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)
La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Realmuto puede ganar 5 millones de dólares adicionales anualmente en bonificaciones, comentó la persona.

Realmuto, tres veces All-Star y dos veces ganador del Guante de Oro, tomó su decisión un mes después de que el bateador designado Kyle Schwarber también eligiera permanecer con los Filis, acordando un contrato de cinco años por 150 millones.

Realmuto, quien cumplirá 35 años en marzo, bateó para .257 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas en 134 juegos el año pasado, cuando empató en el primer lugar de las Grandes Ligas con 132 juegos como receptor. Estaba en la última temporada de un contrato de cinco años por 115,5 millones.

Realmuto tiene un promedio de bateo de carrera de .270 con 180 jonrones y 677 carreras impulsadas en 12 temporadas con los Marlins de Miami (2014-18) y los Filis.

Filadelfia también llegó a acuerdos esta temporada baja con el lanzador derecho Brad Keller (22 millones por dos años) y el jardinero cubano Adolis García (10 millones por un año).

