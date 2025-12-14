americateve

Reales traspasan al venezolano Ángel Zerpa a Cerveceros por Isaac Collins y Nick Mears

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los Reales de Kansas City enviaron el domingo al relevista zurdo venezolano Angel Zerpa a los Cerveceros de Milwaukee por el versátil jardinero Isaac Collins y el lanzador derecho Nick Mears.

Collins, de 28 años, bateó para .263 con nueve jonrones y 54 carreras impulsadas en 130 juegos el año pasado, su primera temporada completa en las Grandes Ligas. Fue titular 100 veces en el jardín izquierdo, seis en el jardín derecho y dos como bateador designado, además de una en la segunda base.

Los Reales han estado buscando mejorar su jardín en las últimas dos temporadas bajas. El intercambio por Collins se produce días después de que acordaron un contrato de 5,25 millones de dólares con el veterano jardinero Lane Thomas para la próxima campaña.

Mears, de 29 años, tuvo una efectividad de 3.49, la mejor de su carrera, para Milwaukee la temporada pasada. También ha lanzado para los Piratas y los Rockies.

Zerpa, de 26 años, hizo un máximo de 69 apariciones en su carrera para los Reales la temporada pasada, cuando tuvo una efectividad de 4.18. Ha demostrado ser un relevista confiable para las entradas intermedias de Kansas City, que lo firmó como agente libre internacional en 2016.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

