Reales acuerdan contrato de ligas menores con el receptor veterano Elías Díaz

SURPRISE, Arizona, EE.UU. (AP) — Los Reales de Kansas City acordaron el viernes un contrato de ligas menores con el receptor venezolano Elías Díaz y señalaron que el veterano de 11 años se unirá al campamento de Grandes Ligas la próxima semana.

ARCHIVO - Foto del miércoles 25 de junio del 2025, el cátcher de los Padres de San Diego Elias Díaz en la novena entrada del encuentro ante los Nacionales de Washington. (AP Foto/Derrick Tuskan, Archivo)
Díaz pasó la temporada pasada con los Padres de San Diego y tuvo un promedio de bateo de .204, con nueve jonrones y 29 carreras impulsadas en 106 juegos. Fue el promedio más bajo de su carrera cuando tuvo al menos 250 turnos al bate.

Díaz jugó sus primeras cinco temporadas en Pittsburgh y las siguientes cuatro en Colorado antes de que los Rockies lo traspasaran a los Padres durante la temporada 2024. El venezolano de 35 años fue All-Star con Colorado en 2023.

Su compatriota Salvador Pérez, nueve veces elegido al Juego de Estrellas y ganador de cinco Guantes de Oro, ha sido el cátcher titular de Kansas City desde 2013. Se espera que el principal prospecto Carter Jensen, que aún califica como novato debido a que sólo disputó 20 juegos la temporada pasada, sea el suplente.

FUENTE: AP

