Real Madrid pierde 2-1 ante Man City en la Champions y Xabi Alonso sigue en apuros

El Real Madrid dio señales de mejoría, pero igual sucumbió el miércoles 2-1 ante el Manchester City en la Liga de Campeones, una derrota que mantiene las sensaciones negativas que atenazan al técnico Xabi Alonso.

Erling Haaland (al fondo a la izquierda) del Manchester City transforma un penal ante el arquero Thibaut Courtois del Real Madrid para la victoria 2-1 en la Liga de Campeones, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Sin Kylian Mbappé por una lesión muscular, el Madrid se adelantó en su estadio Santiago Bernabéu gracias al gol de Rodrygo Goes a los 28 minutos, pero el City le dio la vuelta con los tantos de Nico O’Reilly a los 35 y Erling Haaland de penal a los 43.

Las anotaciones del City fueron facilitadas por un par de errores individuales.

“No fue suficiente. Salimos muy frustrados”, dijo Rodrygo tras un revés que dejó al Madrid en el séptimo lugar de la fase de liga con 12 puntos al cabo de seis jornadas. "La primera parte muy bien, en los primeros minutos. Marcamos el gol, pero no fue posible. hay que mejorar”.

También el miércoles, Arsenal sigue perfecto en la Champions tras una victoria 3-0 ante Club Brujas. Líderes de la Liga Premier, los Gunners comandan la competición continental con el ideal de 18 puntos.

El Paris Saint-Germain no pasó del empate 0-0 de visita al Athletic Bilbao. Los campeones defensores de Europa se ubican en la tercera plaza con 13 unidades.

Con gol del colombiano Richard Ríos, el Benfica de José Mourinho venció de local 2-0 a Napoli. Además, Juventus superó 2-0 a Pafos FC y Bayer Leverkusen y Newcastle empataron 2-2.

Ajax remonta para vencer a Qarabag

Ajax anotó tres goles al final del partido para arrebatarle a Qarabag una inesperada victoria. El conjunto neerlandés, cuatro veces campeón de la Copa de Europa, estuvo dos veces en desventaja contra su oponente azerbaiyano, pero acabó imponiéndose 4-2 en Bakú.

Copenhague también cantó victoria sobre el final, un 3-2 de visita a un Villarreal que se hundió en el penúltimo lugar de la clasificación.

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

