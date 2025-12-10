americateve

Real Madrid no arriesga y deja a Kylian Mbappé en el banquillo ante Man City en la Champions

MADRDID (AP) — Kylian Mbappe quedó fuera del once titular del Real Madrid para enfrentar al Manchester City en la Liga de Campeones el miércoles.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé previo al partido contra el Celta de Vigo en la Liga de España, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé previo al partido contra el Celta de Vigo en la Liga de España, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP
Kylian Mbappé del Real Madrid aparece sentado en la banca previo al partido contra Manchester City en La Liga española, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Kylian Mbappé del Real Madrid aparece sentado en la banca previo al partido contra Manchester City en La Liga española, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP

El delantero francés, autor de 25 goles esta temporada, entró en la convocatoria pero será suplente. Según informes de prensa, padece una leve molestia en el muslo izquierdo

Mbappe entrenó por separado de sus compañeros el martes, lo que aumentó las dudas sobre su disponibilidad para el partido contra el City.

Gonzalo García estará en la punta del ataque del Madrid para un partido que el técnico Xabi Alonso necesita ganar para aliviar la creciente presión sobre su posición.

El Madrid ha ganado apenas dos de sus últimos siete partidos en todas las competiciones y sucumbió 2-0 en casa ante el Celta de Vigo en La Liga española el domingo.

El desempeño de Mbappé esta temporada ha sido sobresaliente. Llevaba siete goles en sus tres partidos anteriores antes de terminar esa racha contra Celta.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

