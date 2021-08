REAL MADRID

urn:publicid:ap.org:6cc0ccf7341e49d99db1be0ca92597b4REAL MADRID2021-08-31T17:57:53.446Z2021-08-31T17:57:46ZCopyright 2021 The Associated Press. All rights reservedREAL MADRIDAlvaro BarrientosSTRINGERPWCaption Writerenunez|File|Filed|8/31/2021 5:57:46 PMEDITORThe Associated PressKarim Benzema celebra tras anotar el primer gol del Real Madrid en el partido contra el Alavés por la Liga española, el sábado 14 de agosto de 2021. (AP Foto/Alvaro Barrientos) TrueAlvaro BarrientosPWenunez|File|Filed|8/31/2021 5:57:46 PMASSOCIATED PRESSXLALIGAX-----SPANPW128REAL MADRID21243645994150PhotoAP2021-08-14T21:03:35Zurn:publicid:ap.org:6cc0ccf7341e49d99db1be0ca92597b40Usable2021-08-31T17:57:46Z