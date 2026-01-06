americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Real Madrid: Mbappé se pierde la Supercopa por lesión de rodilla

MADRID (AP) — Kylian Mbappé quedó descartado de la convocatoria del Real Madrid para la Supercopa de España debido a la lesión de rodilla izquierda que padece el delantero francés.

Mbappé no se pudo recuperar a tiempo. Se trata de la principal baja del Madrid para el torneo en Yeda, Arabia Saudí. Enfrentarán al Atlético de Madrid en la segunda semifinal el jueves.

El Madrid divulgó el martes la lista de convocados del técnico Xabi Alonso para la Superliga y la misma no incluyó a Mbappé, quien tampoco estuvo disponible en la victoria 5-1 en casa ante el Real Betis el domingo.

Según versiones de prensa, Mbappé lleva semanas arrastrando molestias en el ligamento lateral de su rodilla.

El delantero ha estado en gran forma esta temporada. A principios de este mes, Mbappé anotó su gol número 59 para el Madrid en 2025, igualando el récord del club de más goles en un año, que ostentaba Cristiano Ronaldo.

El ex del Paris Saint-Germain, que se unió al Madrid en el verano de 2024, ha marcado 29 veces para los merengues esta temporada, incluyendo 18 en La Liga española para liderar la tabla de goleadores.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter