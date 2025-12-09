americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Real Madrid: Mbappé en duda para el partido contra Man City en la Champions

MADRID (AP) — Kylian Mbappé entrenó por separado de sus compañeros del Real Madrid el martes, poniendo en duda su disponibilidad para el partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City el miércoles.

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra el Celta de Vigo en la Liga de España, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra el Celta de Vigo en la Liga de España, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP

El Madrid informó que Mbappé entrenó en interiores mientras el resto del equipo trabajó en el campo bajo el mando del técnico Xabi Alonso.

Mbappé, autor de 25 goles para el Madrid esta temporada, arrastra molestias en la parte posterior del muslo de la pierne izquierda, según los medios españoles. El astro francés es el máximo goleador tanto en La Liga española como en la Liga de Campeones.

El Madrid ha ganado solo dos de sus últimos siete partidos en todas las competencias. Viene de una derrota en casa por 2-0 ante el Celta de Vigo en La Liga española el domingo. En la Liga de Campeones, venció 4-3 a Olympiakos después de perder 1-0 en Liverpool.

“Tras el Celta, como siempre, sacamos las conclusiones”, dijo Alonso. “En la cabeza solo está el City, la Champions. El ambiente será diferente”.

Los merengues marchan en el quinto lugar, cumplidas cinco jornadas de la fase de liga de la Champions. Está dos puntos por delante del City, noveno en la tabla.

La derrota del domingo ante Celta fue la primera derrota en casa del Madrid en la temporada.

Alonso desestimó las sugerencias de los medios españoles de que ha perdido el control del vestuario y que algunos jugadores no han estado satisfechos con su trabajo.

“Es un equipo, vamos todos unidos de la mano”, señaló Alonso. “Cuando uno es entrenador del Real Madrid está preparado. Con muchas ganas de lo que viene y eso empieza mañana. En el fútbol, para bien y para mal, se puede cambiar rápido”.

El centrocampista Aurélien Tchouaméni dijo que no se puede culpar a Alonso por las recientes dificultades del equipo.

“Actitud no sé, pero si no ganamos es porque tenemos que hacer cosas mejor. Jugar mejor en defensa y ataque. Tenemos que hacer las cosas mejor", declaró el francés. “Lo que está pasando ahora no puede ser. Si no jugamos con la intensidad máxima, será muy difícil ganar partidos. Hay que entender que para ganar esos partidos hay que dar el máximo. No lo hicimos contra el Celta y debemos hacerlo mañana”.

Alonso estáan lidiando con varias lesiones defensivas y el miércoles no contará con el defensor brasileño Eder Militão, quien se lesionó en la primera mitad del partido contra Celta. El centrocampista Eduardo Camavinga también entrenó por separado el martes.

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Destacados del día

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter