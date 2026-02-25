Real Madrid enfrentará a Benfica sin Kylian Mbappé por lesión

Compartir en:









Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Osasuna en la Liga española, el sábado 21 de febrero de 2026. (AP Foto/Miguel Oses) AP

Mbappé no fue incluido en la convocatoria para el duelo del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu debido a una lesión en la rodilla izquierda que arrastra desde hace algún tiempo.

Rodrygo y Jude Bellingham tampoco estarán disponibles por lesiones.

La delantera del Madrid incluirá a Vinícius Júnior, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo García.

El Madrid se impuso 1-0 en el partido de ida la semana pasada en Lisboa y le basta el empate para avanzar a los octavos de final.

FUENTE: AP