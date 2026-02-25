americateve

Real Madrid enfrentará a Benfica sin Kylian Mbappé por lesión

MADRID (AP) — El Real Madrid echará de menos a Kylian Mbappé contra Benfica en el encuentro de vuelta de los playoffs de la Liga de Campeones.

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Osasuna en la Liga española, el sábado 21 de febrero de 2026. (AP Foto/Miguel Oses)
Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Osasuna en la Liga española, el sábado 21 de febrero de 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé no fue incluido en la convocatoria para el duelo del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu debido a una lesión en la rodilla izquierda que arrastra desde hace algún tiempo.

Rodrygo y Jude Bellingham tampoco estarán disponibles por lesiones.

La delantera del Madrid incluirá a Vinícius Júnior, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo García.

El Madrid se impuso 1-0 en el partido de ida la semana pasada en Lisboa y le basta el empate para avanzar a los octavos de final.

___

FUENTE: AP

