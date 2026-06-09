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Real Madrid dice que Atlético rechazó su oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez

MADRID (AP) — Real Madrid afirmó que su rival de ciudad, Atlético de Madrid, rechazó una oferta de 150 millones de euros (173 millones de dólares) por el delantero argentino Julián Álvarez.

ARCHIVO - Foto del martes 9 de septiembre del 2026, el ecuatoriano Kendry Paez pelea por el balón con el argentino Julián Álvarez en la eliminatoria a la Copa Mundial. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)
ARCHIVO - Foto del martes 9 de septiembre del 2026, el ecuatoriano Kendry Paez pelea por el balón con el argentino Julián Álvarez en la eliminatoria a la Copa Mundial. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) AP

La oferta formaba parte de las promesas de campaña hechas por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, antes de su reelección el domingo.

“Tras estudiarla y valorarla, el Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado, remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, señaló el equipo 15 veces campeón de Europa.

El Real Madrid encadenó una segunda temporada consecutiva sin un gran trofeo.

El club también se separó el martes del entrenador Álvaro Arbeloa, quien había reemplazado a Xabi Alonso en enero. La decisión allana el camino para el esperado regreso de José Mourinho.

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FUENTE: AP

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