americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Real Madrid anuncia que Álvaro Arbeloa deja de ser el entrenador del equipo

MADRID (AP) — El Real Madrid informó que el club y el entrenador Álvaro Arbeloa llegaron el martes a un acuerdo para seguir por caminos separados

El equipo que ha sido 15 veces campeón de Europa ahora parece encaminado a contratar de vuelta al exentrenador José Mourinho.

El Madrid manifestó que se siente “muy agradecido” con Arbeloa, “que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad”.

Arbeloa asumió el cargo en enero para reemplazar a Xabi Alonso.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

MOVIMIENTOS en la base Militar Roosevelt Roads en Puerto Rico reaviva rumores sobre una Intervención Militar a CUBA

MOVIMIENTOS en la base Militar Roosevelt Roads en Puerto Rico reaviva rumores sobre una Intervención Militar a CUBA

Trasladan a Miami al expiloto cubano acusado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Trasladan a Miami al expiloto cubano acusado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Crisis del gas en Cuba: balitas compradas a USD 24 ya se revenden hasta en USD 50 en el mercado informal

Crisis del gas en Cuba: balitas compradas a USD 24 ya se revenden hasta en USD 50 en el mercado informal

🚨 GOLPE DEMOLEDOR A CUBA: Miami-Dade CASTIGA a empresas por enviar cemento a la isla

🚨 GOLPE DEMOLEDOR A CUBA: Miami-Dade CASTIGA a empresas por enviar cemento a la isla

Fuerte sismo frente a Cuba se siente en Miami y gran parte de Florida: evacúan edificios y descartan tsunami

Fuerte sismo frente a Cuba se siente en Miami y gran parte de Florida: evacúan edificios y descartan tsunami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter