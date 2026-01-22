americateve

Reactor nuclear de TEPCO, la firma operadora de Fukushima, suspende reinicio tras pocas horas

TOKIO (AP) — El reinicio de la planta de energía nuclear más grande del mundo fue suspendido el jueves, apenas unas horas después de que se reanudara por primera vez desde el desastre nuclear de Fukushima en 2011.

La central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa operada por Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. se ve en Kashiwazaki, prefectura de Niigata, Japón, el miércoles 21 de enero de 2026. (Chiaki Ueda/Kyodo News via AP)
El reinicio del reactor número 6 en la planta de Kashiwazaki-Kariwa, en el centro-norte de Japón, fue suspendido debido a un fallo relacionado con las barras de control, que son esenciales para iniciar y apagar los reactores de manera segura, según su operador, Tokyo Electric Power Company Holdings.

TEPCO afirmó que no había ningún problema de seguridad debido al fallo y que estaba revisando la situación. No se sabía cuándo se reanudaría el proceso de reinicio.

El reinicio en la planta de Kashiwazaki-Kariwa estaba siendo observado de cerca ya que TEPCO también opera la planta de Fukushima Daiichi, que fue destruida en el terremoto y tsunami de 2011, y dado que Japón, un país con pocos recursos, está acelerando el uso de energía atómica para satisfacer las crecientes necesidades de electricidad.

Los siete reactores en Kashiwazaki-Kariwa han estado inactivos desde un año después de los colapsos de los reactores en la planta de Fukushima, que contaminaron la tierra circundante con una emisión radiactiva tan severa que algunas áreas aún son inhabitables.

TEPCO está trabajando en la limpieza del sitio de Fukushima, cuyo costo se estima en 22 billones de yenes (139.000 millones de dólares). También está tratando de recuperarse del daño a su reputación después de que investigaciones gubernamentales e independientes culparan el desastre de Fukushima a la mala cultura de seguridad de TEPCO y la criticaran por colusión con las autoridades de seguridad.

Otros 14 reactores nucleares han reiniciado en todo Japón desde 2011, pero la planta de Kashiwazaki-Kariwa, unos 220 kilómetros (135 millas) al noroeste de Tokio, es la primera unidad operada por TEPCO en reanudar la producción.

Un reinicio del reactor 6 podría generar 1,35 millones de kilovatios adicionales de electricidad, suficiente para abastecer a más de un millón de hogares en la región capitalina.

La capacidad de producción combinada de ocho millones de kilovatios de la planta de Kashiwazaki-Kariwa la convierte en la más grande del mundo, aunque TEPCO planea reanudar sólo dos de los siete reactores en los próximos años.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

