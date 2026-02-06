americateve

Reactivan antigua planta de Goodyear años después de su cierre por crisis económica en Venezuela

VALENCIA, Venezuela (AP) — Después de más de siete años del cese de sus operaciones, la antigua planta de neumáticos Goodyear en Venezuela reanudó su producción en un momento en el que las autoridades promueven la inversión privada para reactivar la alicaída industria nacional.

Un trabajador muestra un neumático, el viernes 6 de febrero de 2026, en una antigua planta de neumáticos Goodyear en Valencia, Venezuela, donde el gobierno tomó el control después de que la compañía la cerró en 2018. (Foto AP/Jacinto Oliveros)
Luego que Goodyear, que tiene su sede en Ohio, Estados Unidos, acordó el cierre el 10 de diciembre de 2018, el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro calificó de ilegal la paralización de actividades, tomó el control de las instalaciones abandonadas y comenzó un proceso para restablecer la producción de la planta, ubicada en la población de Los Guayos en el estado central Carabobo.

Luego de varios intentos fallidos para reactivar la producción, las instalaciones permanecieron cerradas por años.

La filial de Goodyear en Venezuela fue fundada en 1955 en Carabobo, estado donde se concentraban las principales empresas ensambladoras de automóviles estadounidenses, entre ellas Ford y General Motors, que a la postre también cesaron sus operaciones, afectadas por la severa crisis económica del país sudamericano.

“Nuestro objetivo era mantener las operaciones, pero las condiciones económicas... lo han hecho imposible”, dijo entonces Goodyear en un escueto comunicado.

La paralización tomó por sorpresa a cientos de trabajadores que arribaron a la planta y encontraron que no estaba operando. La planta, que llegó a producir un promedio de 10.000 neumáticos diarios, apenas producía antes del cierre entre 1.000 y 2.000 unidades diarias, afectando la liquidez de la empresa.

Goodyear entonces se sumó en la lista de multinacionales extranjeras que redujeron el ritmo de sus actividades o abandonaron sus inversiones en Venezuela.

Numerosas empresas locales e internacionales suspendieron entonces sus operaciones o limitaron la producción debido a la profunda crisis económica que golpeaba a Venezuela, dominada entonces por una hiperinflación que en noviembre de ese año alcanzó una tasa anualizada de 1.299.724%, según cálculos de la Asamblea Nacional, controlada entonces por la oposición.

El director ejecutivo de Parque Industrial Caucho, Christian Cuartas, el nuevo nombre de la empresa, indicó el viernes a la prensa que en el primer trimestre del año la planta producirá un promedio mensual de 25.000 neumáticos y proyectan superar los 75.000 en los últimos seis meses del año, con el apalancamiento de la inversión privada.

La planta fue acondicionada en los últimos cuatro meses, luego que el “Fondo de Inversiones Extranjero”, que incluye a inversionistas brasileños, chinos y bolivianos, suscribió un contrato con el Fondo de Inversiones Productivas, organismo adscrito a la presidencia de Venezuela, acotó Cuartas. La inversión se estima en más de 24 millones de euros (unos 28,3 millones de dólares), se informó.

La planta también producirá neumáticos para motocicletas, los cuales actualmente en su totalidad son importados.

FUENTE: AP

