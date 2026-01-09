Reacciones a la captura de Nicolás Maduro y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Compartir en:









ARCHIVO - Venezolanas celebran el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la captura de su homólogo de Venezuela, Nicolas Maduro, y su salida del país, en Lima, Perú, el 3 de enero de 2026. (AP Foto/Martín Mejía, archivo) AP

Cristianos en toda la región celebraron la Epifanía, también conocida como el Día de Reyes, la fecha en la que los niños de Latinoamérica suelen recibir sus regalos de Navidad.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 2 y el 8 de enero de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images blog de AP Images: http://apimagesblog.com FUENTE: AP