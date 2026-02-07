Reabre cruce fronterizo en Gaza, pero pocos han cruzado

Palestinos se preparan para subirse a un autobús en Jan Yunis para ir al cruce fronterizo de Rafah en la Franja de Gaza, el 4 de febrero del 2026. (AP foto/Abdel Kareem Hana) AP

Pero esa esperanza se ha visto obstaculizada por desacuerdos sobre quién debería ser permitido pasar, retrasos de varias horas y reportes de viajeros palestinos que afirman haber sido esposados e interrogados por soldados israelíes.

Mucho menos personas de las esperadas han cruzado en ambas direcciones. Las restricciones negociadas por funcionarios israelíes, egipcios, palestinos e internacionales significaban que solo 50 personas podrían regresar a Gaza cada día y 50 pacientes médicos, junto con dos acompañantes para cada uno, podrían salir.

Pero durante los primeros cuatro días solo 36 palestinos que requerían atención médica pudieron salir hacia Egipto, además de 62 acompañantes, según datos de las Naciones Unidas. Los funcionarios palestinos dicen que casi 20.000 personas en Gaza buscan salir para recibir atención médica que, según ellos, no está disponible en el territorio devastado por la guerra.

En medio de la confusión en torno a la reapertura, se informó que el cruce de Rafah estuvo cerrado el viernes y el sábado.

El cruce de Rafah es una línea vital para Gaza, proporcionando el único enlace con el mundo exterior que no está controlado por Israel. Israel lo tomó en mayo de 2024, aunque el tráfico a través del cruce estaba fuertemente restringido incluso antes de eso.

Varias mujeres que lograron regresar a Gaza tras su reapertura relataron a The Associated Press el trato duro por parte de las autoridades israelíes y un grupo armado palestino respaldado por Israel, Abu Shabab. Una misión de la Unión Europea y funcionarios palestinos gestionan el cruce fronterizo, e Israel tiene una instalación de control a cierta distancia.

Rana al-Louh, ansiosa por regresar dos años después de huir a Egipto con su hermana herida, declaró que los guardias israelíes le preguntaron varias veces por qué quería regresar a Gaza durante un interrogatorio que duró más de seis horas. Dijo que fue vendada y esposada, una acusación hecha por otros.

"Les dije que regresé a Palestina porque mi esposo y mis hijos están allí", afirmó al-Louh. Los interrogadores le dijeron que Gaza pertenecía a Israel y que "habrá más guerra si Hamás no entrega sus armas. Les dije que no me importaba, quería regresar".

Al ser consultado sobre tales informes, el ejército de Israel respondió que "no se conocen incidentes de conducta inapropiada, maltrato, aprehensiones o confiscación de propiedad por parte del establecimiento de seguridad israelí".

La agencia de inteligencia Shin Bet y COGAT, el organismo militar israelí que maneja los asuntos civiles palestinos y coordina los cruces, no respondieron a preguntas sobre las acusaciones.

El largo interrogatorio del miércoles retrasó el regreso a Gaza de al-Louh y otros hasta casi las 2 a.m. del jueves.

Más tarde ese día, funcionarios de derechos humanos de la ONU señalaron un "patrón consistente de maltrato, abuso y humillación por parte de las fuerzas militares israelíes".

"Después de dos años de devastación total, poder regresar a sus familias y lo que queda de sus hogares con seguridad y dignidad es lo mínimo", indicó en un comunicado Ajith Sunghay, jefe de derechos humanos de la agencia para los territorios palestinos ocupados.

Números por debajo de los objetivos

Los funcionarios que negociaron la reapertura de Rafah fueron claros en que los primeros días serían un piloto. Si tenía éxito, el número de personas que cruzan podría aumentar.

Los desafíos surgieron rápidamente. El primer día, lunes, los funcionarios israelíes dijeron que 71 pacientes y acompañantes fueron aprobados para salir de Gaza, con 46 palestinos aprobados para entrar. Dentro de Gaza, sin embargo, los organizadores de la Organización Mundial de la Salud solo pudieron organizar el transporte para 12 personas ese día, por lo que otros pacientes se quedaron atrás, según una persona informada sobre las operaciones que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con los medios.

Los funcionarios israelíes insistieron en que no se permitiría la entrada de palestinos a Gaza hasta que todas las salidas estuvieran completas. Luego dijeron que, dado que solo 12 personas habían salido de Gaza, solo 12 podrían entrar, dejando al resto esperando en el lado egipcio de la frontera durante la noche, según la persona informada sobre las operaciones.

Los cruces aumentaron el segundo día, cuando se permitió salir a 40 personas de Gaza y entrar a 40. Pero los retrasos aumentaron cuando muchos viajeros que regresaban llegaron con más equipaje del acordado y más artículos prohibidos, incluidos agua y otros líquidos. A cada viajero se le permite llevar un teléfono móvil y una pequeña cantidad de dinero si presentan una declaración 24 horas antes del viaje.

Cada vez que un palestino era admitido en Egipto, las autoridades israelíes permitían la entrada de uno más en Gaza, alargando el proceso.

Los problemas continuaron el miércoles y el jueves, con el número de personas permitidas para cruzar disminuyendo. El autobús que transportaba a los retornados del cruce el miércoles no llegó a su destino en Gaza hasta la 1:40 a.m. del jueves.

Aun así, algunos palestinos dijeron estar agradecidos de haber realizado el viaje.

Mientras el regreso de Siham Omran a Gaza se extendía hasta temprano el jueves, se mantenía firme con pensamientos de sus hijos y esposo, a quienes no había visto en 20 meses.

"Este es un viaje de sufrimiento. Estar lejos de casa es difícil", señaló después de llegar a un hospital en Gaza. "Gracias a Dios hemos regresado a nuestro país, nuestros hogares y nuestra patria".

Elhennawy reportó desde El Cairo y Geller desde Nueva York. El corresponsal Josef Federman contribuyó desde Jerusalén.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

