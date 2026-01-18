americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ravens entrevistan a Robert Saleh de 49ers y Joe Brady de Bills para puesto de entrenador

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — Los Ravens de Baltimore han entrevistado al coordinador defensivo de los San Francisco 49ers, Robert Saleh, y al coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo, Joe Brady, para su vacante de entrenador en jefe.

ARCHIVO - Robert Saleh, coordinador defensivo de los 49ers de San Francisco, observa desde la banda durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la ronda de comodines de la NFL contra los Eagles de Filadelfia, el domingo 11 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Photo/Terrance Williams, archivo)
ARCHIVO - Robert Saleh, coordinador defensivo de los 49ers de San Francisco, observa desde la banda durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la ronda de comodines de la NFL contra los Eagles de Filadelfia, el domingo 11 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Photo/Terrance Williams, archivo) AP

Los 49ers y los Bills fueron eliminados de los playoffs el sábado.

Saleh, en su segunda etapa dirigiendo la defensa de los 49ers, pasó más de tres años como entrenador de los Jets de Nueva York antes de ser despedido la temporada pasada.

Brady no ha sido entrenador en jefe, pero ha sido coordinador para los Bills y los Panthers de Carolina.

Los Ravens también han entrevistado a Mike McDaniel, Anthony Weaver, Jesse Minter, Jim Schwartz, Brian Flores, Kliff Kingsbury, Matt Nagy, Vance Joseph, Davis Webb, Klint Kubiak, Chris Shula y Nathan Scheelhaase. Kevin Stefanski fue entrevistado, pero posteriormente fuw contratado por los Falcons de Atlanta .

Los Ravens despidieron al entrenador John Harbaugh a principios de este mes después de 18 temporadas a cargo. Harbaugh y los Giants acordaron términos el sábado para que él se convierta en el entrenador de Nueva York después de que la franquicia rápidamente lo convirtiera en su principal candidato.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacados del día

Régimen cubano activa el Estado de Guerra

Régimen cubano activa el "Estado de Guerra"

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter