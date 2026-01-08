americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ravens entrevistan al coordinador defensivo de los Broncos, Vance Joseph

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — Los Ravens de Baltimore entrevistaron al coordinador defensivo de los Broncos de Denver, Vance Joseph, para su vacante de entrenador en jefe.

Es la primera entrevista completada que el equipo ha anunciado desde que despidieron el martes a John Harbaugh. Joseph, de 53 años, está en su segunda etapa como entrenador con los Broncos, quienes tienen una semana de descanso en la primera ronda después de obtener el primer puesto en la AFC.

Joseph tiene más de dos décadas de experiencia como entrenador en la NFL. Fue el entrenador en jefe de Denver en 2017 y 2018, logrando un récord de 11-21 en dos temporadas antes de ser despedido. Fue el coordinador defensivo de Arizona desde 2019 hasta 2022 antes de regresar a los Broncos en ese mismo rol.

Joseph también ha sido coordinador defensivo de los Miami Dolphins y ha entrenado a los defensores secundarios para los Cincinnati Bengals, Houston Texans y San Francisco 49ers.

___

AP NFL: https://apnews.com/hub/NFL

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter