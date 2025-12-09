americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Raul Malo, el tenor de The Mavericks, fallece a los 60 años

NUEVA YORK (AP) — Raul Malo, el tenor lleno de alma y líder de la banda ganadora del Grammy que desafía géneros, The Mavericks, ha fallecido. Tenía 60 años.

ARCHIVO - El líder Raúl Malo, en el centro, y The Mavericks actúan durante el Boston Pops Fireworks Spectacular en Boston el 4 de julio de 2024. (Foto AP/Michael Dwyer, archivo)
ARCHIVO - El líder Raúl Malo, en el centro, y The Mavericks actúan durante el Boston Pops Fireworks Spectacular en Boston el 4 de julio de 2024. (Foto AP/Michael Dwyer, archivo) AP

Malo murió el lunes por la noche, según publicó su esposa, Betty Malo, en su página de Facebook. El líder de The Mavericks había documentado sobre su estado de salud en redes sociales desde que reveló en junio de 2024 que estaba recibiendo tratamiento para el cáncer de colon.

En septiembre de 2025, Malo dijo en Instagram que estaba luchando contra la LMD, o enfermedad leptomeníngea, una rara complicación cuando el cáncer se extiende a las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

El diagnóstico obligó a The Mavericks a cancelar fechas con Dwight Yoakam en medio de una gira conjunta. Malo dejó su hogar en Nashville, Tennessee, para buscar tratamiento en Houston, manteniendo a sus fanáticos actualizados a lo largo de su viaje de salud.

"Fue llamado para hacer otro concierto, esta vez en el cielo, y está volando alto como un águila", escribió Betty Malo. "Nadie encarnó la vida y el amor, la alegría y la pasión, la familia, los amigos, la música y la aventura como lo hizo nuestro amado Raul. Ahora nos mirará desde arriba con todo lo que el cielo permita, iluminando el camino y recordándonos saborear cada momento".

La banda de Malo elogió su profundo compromiso con la "preservación del repertorio musical estadounidense multilingüe" y su firme defensa de "la educación musical como inspiración para cada niño en Estados Unidos y en todo el mundo".

Su nombre de pila era Raul Francisco Martínez-Malo Jr., nació en Miami de padres cubanos, cofundó The Mavericks en 1989 con el baterista Paul Deakin y el bajista Robert Reynolds. Su álbum debut homónimo fue lanzado al año siguiente en el sello independiente con sede en Miami, Y&T Music.

Algunos llaman a la banda alt-country. Otros la describen como Americana, roots, latina, tejana o swing. Es todo lo anterior y más, impulsado por las canciones escritas por Malo, su estilo expansivo de guitarra y su amplio rango vocal, desde un barítono aterciopelado y elevado hasta notas altas operísticas.

Su destreza musical estaba en la mezcla, incorporando también rock, country tradicional y surf. En los primeros días en Miami, The Mavericks tocaban en clubes de punk y rock para dar a conocer su sonido.

"Crecí en un hogar donde escuchábamos todo tipo de música", dijo Malo en una entrevista de NPR en 2020. "Solo recuerdo que era una celebración de todas estas culturas."

En ese momento, The Mavericks acababan de lanzar un álbum completamente en español, "En Español", con canciones originales y clásicos estándares latinoamericanos. En 2002, Malo lanzó un álbum completamente en español para niños, "El Cancionero de la Familia Volumen 1", con voces de su hermana, Carol, su esposa, Betty, y su madre, Norma, junto con otros invitados.

La banda ha tenido varias alineaciones a lo largo de los años a medida que algunos miembros iban y venían. The Mavericks también se disolvieron un par de veces. Malo lanzó una decena de álbumes en solitario y proyectos de colaboración, incluyendo su instrumental "Say Less", "You’re Only Lonely" y "Sinners & Saints".

The Mavericks lanzaron su 13º álbum de estudio, "Moon & Stars", en 2024. Entre ese y su debut, la banda recibió un Grammy, dos premios de la Asociación de Música Country y tres premios de la Academia de Música Country.

Raul tiene un premio BMI por composición, por "All You Ever Do Is Bring Me Down", y fue nominado a varios Grammy en solitario, incluyendo uno por su álbum "Lucky One" y otro por su trabajo con el supergrupo latino "Los Super Seven".

Le sobreviven su esposa desde hace 34 años, Betty; sus hijos Dino, Víctor y Max, su madre Norma, su hermana Carol, y sus compañeros de banda de The Mavericks, Paul Deakin, Eddie Pérez y Jerry Dale McFadden.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Destacados del día

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

¡Bomba en el béisbol! Aroldis Chapman aparece en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

¡Bomba en el béisbol! Aroldis Chapman aparece en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter