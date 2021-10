Raúl Castro reaparece para recibir al enviado especial de Putin a Cuba

La agencia estatal rusa TASS se limitó a citar al diario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y mencionar los otros encuentros del enviado de Putin. Yuri Ivanovich Borisov se reu nió también en la Isla con Miguel Díaz-Canel y el viceprimer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz para discutir "temas de cooperación comercial y económica entre ambos países y el desarrollo de proyectos conjuntos en Cuba".

Raúl Castro no aparecía en la prensa oficialista desde el pasado 11 de septiembre cuando, según Cubadebate, "presidió el acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversario 40 de la fundación de las Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)". Sin embargo, entonces no se publicaron imágenes.

Castro tampoco asistió este 10 de octubre al acto en el cual la oficialista Unión de Historiadores de Cuba le concedió el Premio Nacional de Historia. Díaz-Canel, el sucesor designado por Raúl Castro, recibió el premio en nombre del general.