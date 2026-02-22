Raptors vencen 122-94 a Bucks y cortan racha de 3 triunfos de Milwaukee

Compartir en:









Brandon Ingram de los Raptors de Toronto, al frente a la izquierda, conduce hacia la canasta contra Myles Turner de los Bucks de Milwaukee, a la derecha, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el domingo 22 de febrero de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash) AP

Brandon Ingram, de Toronto, sumó 22 puntos, y Sandro Mamukelashvili añadió 19. Quickley acertó 5 de 11 intentos de triples y aportó nueve asistencias y tres rebotes.

Ryan Rollins y Kevin Porter Jr. encabezaron a los Bucks con 21 puntos cada uno. Cam Thomas anotó 15 saliendo desde la banca. Milwaukee perdió apenas por segunda vez en sus últimos ocho partidos.

Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, se perdió su 11mo partido consecutivo desde que se distendió la pantorrilla derecha el 23 de enero. Los Bucks tienen marca de 15-15 con Antetokounmpo y de 9-16 sin él esta temporada.

Myles Turner, quien figuraba como duda por una distensión en la pantorrilla derecha en el reporte de lesionados de los Bucks, anotó 14 puntos con 6 de 11 en tiros de campo en su primer partido desde el 12 de febrero.

Scottie Barnes, de Toronto, se perdió su primer partido desde el 9 de enero por motivos personales, después de que se le excusara de los entrenamientos en los días previos al encuentro por la misma razón.

FUENTE: AP