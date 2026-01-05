Raptors vencen 118-100 a Hawks y completan barrida de dos juegos en Atlanta

Compartir en:









El base de los Raptors de Toronto Gradey Dick recibe una falta del alero de los Hawks de Atlanta Zaccharie Risacher en el encuentro de la NBA del lunes 5 de enero del 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

Murray-Boyles añadió siete rebotes y siete asistencias para Toronto (22-15) que fue titular en lugar del lesionado Jakob Poeltl (distensión en la espalda). El entrenador de los Raptors, Darko Rajakovic, confirmó antes del partido que Poeltl había sido autorizado para tener contacto.

Scottie Barnes terminó con 18 unidades, diez asistencias y ocho rebotes y los Raptors vencieron a los Hawks por segundo partido consecutivo. Toronto derrotó el sábado por 134-117 a Atlanta.

Brandon Ingram tuvo 19 tantos y nueve rebotes mientras siete jugadores de Toronto alcanzaron los dos dígitos en anotación.

Jalen Johnson tuvo 13 puntos y 14 rebotes y Onyeka Okongwu terminó con 17 unidades y 12 tablas para Atlanta (17-21).

Kristaps Porzingis regresó a la alineación de los Hawks, después de perderse el segundo juego en noches consecutivas, anotando nueve puntos en 20 minutos como suplente.

El guardia de los Hawks, Trae Young, se perdió otro juego mientras se recupera de una contusión en el cuádriceps derecho.

Aunque ambos equipos tuvieron dificultades con sus tiros de tres puntos, Atlanta tuvo una mala noche de tiros en general. Los Hawks acertaron 35 de 89 (39.3%) de campo, incluyendo 12 de 34 desde desde la línea de tres. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP