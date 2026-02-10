americateve

Raphinha sigue en duda para semifinal de la Copa del Rey del Barcelona contra el Atlético de Madrid

MADRID (AP) — El delantero del Barcelona Raphinha es duda para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid el jueves.

Raphinha celebra tras anotar de penal el tercer gol del Barcelona ante Copenhague en la Liuga de Campeones, el miércoles 28 de enero de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)
Raphinha celebra tras anotar de penal el tercer gol del Barcelona ante Copenhague en la Liuga de Campeones, el miércoles 28 de enero de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Raphinha se está recuperando de una lesión muscular y se ha perdido dos partidos consecutivos. No entrenó con el resto del equipo el martes.

El internacional brasileño no ha jugado desde el 31 de enero en la victoria 3-1 de visita a Elche en La Liga española. Fue reemplazado en el descanso de ese partido tras sentir dolor muscular en su pierna derecha.

“Estoy mejor, pero no al cien por cien. Vamos día a día", dijo a los medios españoles el lunes. "Hay opciones de llegar el jueves, pero aún no lo sé. Si estoy bien, jugaré, pero vamos a esperar. No quiero estar al 50%”.

Raphinha ha sido uno de los mejores jugadores del Barcelona esta temporada. Llevaba 10 goles en 11 partidos antes de lesionarse.

El Barcelona es el campeón defensor de la Copa y ha ganado 17 de sus últimos 18 partidos en todas las competiciones. Su último revés fue la derrota 2-1 de visita a la Real Sociedad el 18 de enero.

La ida de semifinales contra el Atlético se jugará en Madrid.

El Atlético, que se clasificó a las semifinales goleando 5-0 al Real Betis, intenta acceder a su primera final de Copa desde que ganó la competición en 2012-13.

El Real Madrid fue eliminado por el club de segunda división Albacete en los octavos de final. El Barcelona llegó a las semifinales tras superar al Albacete en los cuartos de final.

Jugadores a seguir

Lamine Yamal llega en un momento espléndido como baluarte del ataque del Barça, con cinco goles en los últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Marcó para los azugranas tanto en los octavos de final como en los cuartos de final de la Copa.

El Atlético, con apenas una victoria en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, se verá reforzado por el recién llegado Ademola Lookman, el delantero nigeriano que marcó en su debut para el club de Diego Simeone la semana pasada.

Derbi del País Vasco

La Real Sociedad y Athletic Bilbao protagonizarán un derbi vasco en la otra semifinal, cuyo compromiso de ida será el miércoles.

El primer partido será en Bilbao, donde los equipos empataron 1-1 en La Liga española el 1 de febrero.

El Athletic ganó 2-1 en Valencia para alcanzar su sexta semifinal de Copa en siete temporadas, mientras que la Real se metió entre los últimos cuatro por tercera temporada consecutiva al ganar 3-2 en Alavés.

Los partidos de vuelta serán en marzo, con la final en abril en Sevilla.

Fuera del campo

La semifinal contra el Atlético será el primer partido del Barcelona desde que Joan Laporta renunció como presidente del club, como estaba previsto, el lunes para ser elegible para la reelección el 15 de marzo.

Laporta y algunos miembros de la junta renunciaron para poder ser candidatos nuevamente.

La actual junta directiva, incluido el nuevo presidente del club, Rafael Yuste, estará en funciones hasta el 30 de junio, que es cuando termina el mandato actual.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

