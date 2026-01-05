americateve

Raphael Wicky regresa a dirigr en la MLS, ahora con el Sporting de Kansas City

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Raphael Wicky, exentrenador del Chicago Fire, fue contratado el lunes como director técnico del Sporting Kansas City de la Major League Soccer.

ARCHIVO - Foto del 13 de diciembre del 2023, el técnico del Young Boys Raphael Wicky en el encuentro del Grupo G de la Liga de Campeones ante el Leipzig. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
Wicky acordó un contrato de dos años y medio que se extiende hasta la temporada 2027-28, la primera para la MLS con un nuevo calendario de verano a primavera que coincide con la mayoría de las ligas europeas.

Peter Vermes, quien había entrenado al equipo desde 2009, dejó el cargo en marzo pasado después de que perdieron cinco de sus primeros seis partidos. Kerry Zavagnin asumió como entrenador interino y KC terminó último entre 15 equipos en la Conferencia Oeste con 28 puntos, finalizando con siete victorias, 20 derrotas y siete empates.

Wicky, de 48 años, disputó 75 partidos con la selección suiza de 1996 al 2008. Luego dirigió al Basel de 2017 a 2018, antes de convertirse en el seleccionador de la Sub-17 de Estados Unidos en el Mundial 2019, donde los estadounidenses terminaron últimos en su grupo.

Asumió el mando del Fire en 2020 y 2021, luego entrenó a Young Boys en Suiza desde junio de 2022 hasta marzo de 2024, ganando el título de la liga suiza en 2023.

___

FUENTE: AP

