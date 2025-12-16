americateve

Rangers firman al relevista boricua Alexis Díaz por un año

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El relevista boricua Alexis Díaz, alguna vez elegido al Juego de Estrellas, ha firmado con los Rangers de Texas para la temporada 2026.

ARCHIVO - El boricua Alexis Díaz, relevista de los Rojos de Cincinnati, lanza en el juego del 26 de abril de 2025, ante los Rockies de Colorado (AP Foto/David Zalubowski, archivo)
ARCHIVO - El boricua Alexis Díaz, relevista de los Rojos de Cincinnati, lanza en el juego del 26 de abril de 2025, ante los Rockies de Colorado (AP Foto/David Zalubowski, archivo)

El equipo anunció la firma del agente libre derecho de 29 años, conocido por su potente recta, la noche del martes, un día después de que los Rangers firmaron un convenio con el receptor Danny Jansen y otro con el relevista zurdo Tyler Alexander. También esos peloteros eran agentes libres.

Díaz tuvo una efectividad de 8.15 en 18 apariciones combinadas la temporada pasada mientras lanzaba para Cincinnati, los Dodgers de Los Ángeles y Atlanta.

En sus primeras tres temporadas en las Grandes Ligas con los Rojos, de 2022 a 2024, Díaz logró 75 salvamentos y una efectividad de 3.10 en 190 juegos. Cincinnati lo seleccionó en la 12ª ronda del draft amateur de 2015 procedente de Puerto Rico.

Díaz tuvo un récord de 7-3 con diez salvamentos y una efectividad de 1.84 en 59 juegos en 2022, cuando terminó quinto en la votación para el Novato del Año de la Liga Nacional. Fue seleccionado al Juego de Estrellas la siguiente temporada, cuando tuvo un récord de 9-6 con 37 rescates y una efectividad de 3.07 en 71 apariciones.

Cincinnati lo traspasó en mayo a los Dodgers, quienes luego designaron a Díaz para asignación antes de que fuera reclamado por los Bravos en septiembre.

Díaz es el hermano menor del nuevo cerrador de los Dodgers, Edwin Díaz, tres veces elegido al Juego de Estrellas, que dejó a los Mets de Nueva York la semana pasada para firmar con Los Angeles.

