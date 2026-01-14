americateve

Ranger Suárez y los Medias Rojas acuerdan contrato de 130 millones de dólares por cinco años

El zurdo Ranger Suárez y los Medias Rojas de Boston acordaron el miércoles un contrato de cinco años por 130 millones, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

ARCHIVO - El venezolano Ranger Suárez, lanzador abridor de los Filis de Filadelfia, lanza durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el sábado 27 de septiembre de 2025, en Filadelfia. (AP Photo/Laurence Kesterson, archivo)
ARCHIVO - El venezolano Ranger Suárez, lanzador abridor de los Filis de Filadelfia, lanza durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el sábado 27 de septiembre de 2025, en Filadelfia. (AP Photo/Laurence Kesterson, archivo)

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Suárez, un All-Star en 2024, había pasado toda su carrera profesional con los Filis de Filadelfia después de firmar a los 16 años en abril de 2012. El venezolano de 30 años comenzó lanzando desde el bullpen, pero ha sido un intérprete constante y, en su mayoría, un ganador confiable desde que se trasladó exclusivamente a la rotación en 2022.

El acuerdo es el primero para un agente libre de las Grandes Ligas para los Medias Rojas esta temporada. Llega días después de que fueran superados en la puja por Alex Bregman por los Cachorros de Chicago, quienes le dieron al tercera base titular de Boston un contrato de cinco años por 175 millones con una cláusula de no intercambio que los Medias Rojas no ofrecieron.

En su lugar, el Director de Béisbol, Craig Breslow, reforzó el cuerpo de lanzadores con un zurdo que no lanza fuerte pero limita los jonrones y mantiene a los bateadores desequilibrados cambiando velocidades y golpeando las esquinas.

Suárez tuvo un récord de 12-8 con una efectividad de 3.20 la temporada pasada en 26 aperturas cubriendo un máximo de carrera de 157 1/3 entradas, luego se convirtió en agente libre por primera vez y rechazó una oferta calificada de 22,025,000 de Filadelfia en noviembre.

Su carta de presentación es la consistencia. Suárez tuvo un récord de 8-5 con una efectividad de 1.36 y cuatro salvamentos en 12 aperturas y 27 salidas de relevo en 2021. Terminó 10-7 con una efectividad de 3.65 en 29 aperturas y 155 1/3 entradas la temporada siguiente, luego cayó a 4-6 con una efectividad de 4.18 en 22 aperturas en 2023, cuando ingresó a la lista de lesionados por una distensión en el codo izquierdo y más tarde por una distensión en el tendón de la corva derecha. Pero se recuperó al año siguiente, logrando un récord de 12-ocho con una efectividad de 3.46 en 27 aperturas y 150 2/3 entradas.

Durante ese período, fue una gran razón por la que los Filis hicieron cuatro apariciones consecutivas en los playoffs de 2022 a 2025, ganando un banderín de la Liga Nacional y títulos consecutivos de la NL Este en los últimos dos años.

Suárez también ha sido sobresaliente en el montículo en el juego de postemporada, con un récord de 4-1 con una efectividad de 1.48 y un salvamento en ocho aperturas y tres apariciones de relevo que suman 42 2/3 entradas.

En general, en ocho temporadas regulares en las mayores, tiene un récord de 53-37 con una efectividad de 3.38, dos blanqueadas y cuatro salvamentos en 187 juegos, incluidas 119 aperturas. Ha ponchado a 705 bateadores y ha dado 240 bases por bolas en 762 entradas.

Los problemas de espalda han sido un problema ocasionalmente. Tres veces en las últimas cuatro temporadas, Suárez pasó tiempo en la lista de lesionados por espasmos, dolor o rigidez en la parte baja de la espalda.

Se une a una rotación que se proyecta incluir al zurdo Garrett Crochet, a los derechos Sonny Gray y Brayan Bello y quizás al novato Payton Tolle o Connelly Early.

Debido a que Suárez rechazó la oferta calificada, los Phillies obtienen una selección adicional en el draft después de la cuarta ronda del draft amateur este julio como compensación.

___

El escritor de béisbol de AP, Mike Fitzpatrick, contribuyó a este informe.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

