Randy Arozarena acuerda contrato de un año con los Marineros y evita el arbitraje

SEATTLE (AP) — El jardinero Randy Arozarena llegó el jueves a un acuerdo por un año y 15,65 millones de dólares con los Marineros de Seattle, un aumento respecto a los 11,3 millones del año pasado y con lo que evitaron el arbitraje.

ARCHIVO - Foto del 15 de octubre del 2025, Randy Arozarena de los Marineros de Seattle batea en la octava entrada del juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Azulejos de Toronto. (AP Foto/Lindsey Wasson, Archivo) AP

El pelotero cubano-mexicano de 30 años está en camino de ser elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial de este año.

Adquirido de Tampa Bay en julio de 2024, bateó para .238 con un récord personal de 27 jonrones y tuvo 76 carreras impulsadas y un OPS de .760 en su primera temporada completa con los Marineros.

Con siete años de experiencia en las Grandes Ligas y dos veces elegido al Juego de Estrellas, Arozarena tiene un promedio de .250 con 118 jonrones y 390 carreras impulsadas. Fue el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2020.

FUENTE: AP

