Randle anota 31 puntos en victoria de Timberwolves por 118-105 sobre Mavericks disminuidos

DALLAS (AP) — Julius Randle anotó 31 puntos, Naz Reid agregó 23 y los Timberwolves de Minnesota doblegaron el miércoles 118-105 a unos incompletos Mavericks de Dallas.

Julius Randle, alero de los Timberwolves de Minnesota, salta hacia la cesta para encestar frente a Naji Marshall (13) y Caleb Martin, de los Mavericks de Dallas, en el encuentro del miércoles 28 de enero de 2026 (AP Foto/Tony Gutiérrez)
Julius Randle, alero de los Timberwolves de Minnesota, salta hacia la cesta para encestar frente a Naji Marshall (13) y Caleb Martin, de los Mavericks de Dallas, en el encuentro del miércoles 28 de enero de 2026 (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

Los Mavs no contaron con el novato número uno del draft, Cooper Flagg, quien se ausentó para cuidar una lesión en el tobillo izquierdo. Dallas jugó el primero de dos duelos en noches consecutivas.

Flagg jugó los tres partidos anteriores después de que un esguince de tobillo lo dejó fuera de dos compromisos.

Klay Thompson se ausentó debido a molestias en la rodilla izquierda. Dallas tampoco contó con Anthony Davis, 10 veces elegido al Juego de Estrellas, por una lesión en una mano.

La estrella Kyrie Irving no ha jugado en toda la temporada tras romperse un ligamento cruzado anterior en marzo pasado.

Anthony Edwards anotó 20 puntos por los Timberwolves, que han ganado partidos consecutivos después de una racha de cinco derrotas, la más larga que han padecido en la temporada.

P.J. Washington Jr. anotó sus 21 puntos en la segunda mitad por los Mavericks. Naji Marshall acumuló 18 unidades y Brandon Williams sumó 17.

Randle acertó 12 de 21 tiros de campo y convirtió sus siete tiros libres. Ha anotado al menos 21 puntos en 11 de sus últimos 12 partidos contra el equipo de su ciudad natal.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

