Randle anota 28 puntos por Timberwolves, que vencen a Pelicans otra vez en noche discreta de Edwards

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Julius Randle anotó 28 puntos y consiguió nueve rebotes, para sacar adelante a Minnesota en una noche discreta de Anthony Edwards, y los Timberwolves vencieron el jueves 125-116 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Julius Randle, de los Timberwolves de Minnesota, dispara frente a Derik Queen, de los Pelicans de Nueva Orleans, el jueves 4 de diciembre de 2025 (AP Foto/Ella Hall)
Edwards terminó con apenas 11 puntos en 31 minutos. Anotó el martes 44 unidades, su mayor cifra de la temporada, en la victoria de Minnesota por 146-142 en tiempo extra, en el primer partido de la serie de dos ante los Pelicans.

Naz Reid agregó 19 tantos, siete rebotes y seis asistencias por los Timberwolves, quienes ganaron su cuarto partido consecutivo. Rudy Gobert sumó 15 puntos y 12 rebotes, en tanto que Donte DiVincenzo también anotó 15 unidades.

Trey Murphy III consiguió 21 puntos, ocho asistencias y siete rebotes por los Pelicans, quienes han perdido cinco duelos seguidos y cayeron a 3-20. Jeremiah Fears y Saddiq Bey añadieron 20 puntos cada uno.

Los Pelicans anotaron el primer punto del cuarto periodo para tomar una ventaja de 91-88. Los Wolves anotaron luego 15 seguidos para una delantera de 103-91 y se sostuvieron.

Reid, quien jugó en LSU, tuvo dos triples y una clavada de alley-oop durante la racha.

