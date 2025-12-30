americateve

Rams enfrentan dudas sobre mentalidad tras desalentadora derrota ante Atlanta

LOS ÁNGELES (AP) — Los Rams de Los Ángeles tenían una ventaja de 14 puntos sobre los Seahawks de Sattle a mitad del último cuarto hace menos de dos semanas. Parecían marchar decididamente hacia otro título de la División Oeste de Nacional y probablemente hacia el primer puesto de la conferencia, algo inédito durante la gestión del entrenador Sean McVay.

Tutu Atwell, de los Rams de Atlanta, no consigue la recepción, marcado por Dee Alford, de los Falcons de Atlanta, el lunes 29 de diciembre de 2025 (AP Foto/Brynn Anderson)
El colapso repentino de los Rams, que perdieron en tiempo extra en Seattle fue apenas el primer golpe. Tras un largo descanso navideño y un viaje hasta Atlanta, Los Ángeles sufrió una vergonzosa derrota por 27-24 el lunes por la noche, lo cual hizo muy probable que los Rams pasen toda la postemporada como visitantes.

La razón dice que los Rams (11-5) todavía son un fuerte candidato al Super Bowl con su plantilla equilibrada, un mariscal de campo que podría ser el Jugador Más Valioso y un entrenador que los ha llevado al gran partido dos veces antes.

Pero tres derrotas en sus últimos cinco compromisos—justo cuando los Rams parecían estar listos para consolidarse como favoritos de la Conferencia Nacional— han generado serias dudas sobre la capacidad de este equipo para ganarlo todo.

"Sólo porque juegues bien una semana no significa que vayas a jugar bien la siguiente, y viceversa", expresó Matthew Stafford después de pasar para 269 yardas con dos touchdowns y tres intercepciones. "Así que sólo voy a salir y seguir confiando en lo que hemos hecho todo el año, y luego tenemos que aparecer y hacer las jugadas el día del partido".

Los Rams no hicieron suficientes de esas jugadas y se vieron en desventaja por 21-0 en el medio tiempo ante un equipo de los Falcons que jugaba sólo por orgullo. Los Ángeles salió de su letargo e incluso empató el duelo con menos de tres minutos restantes, pero no pudo liberarse de los errores tempranos que serán aún más difíciles de superar en la postemporada.

Todo esto significa que Los Ángeles probablemente no tendrá un encuentro de playoffs en casa por cuarta temporada consecutiva (la victoria "en casa" sobre Minnesota en enero pasado se obtuvo en Arizona debido a los incendios forestales). Los Rams serán el quinto o sexto preclasificado en la Nacional lo que garantiza un largo viaje a Chicago o la Costa Este para la primera semana de la postemporada.

Quizás en la decisión más reveladora de la preocupación de McVay por este equipo, dijo el lunes por la noche que no tiene la intención de dar descanso a sus titulares para el final de la temporada regular contra los Cardinals, aunque hay relativamente poco en juego. Eso representa un cambio respecto a la posición tradicional de McVay de no permitir que sus jugadores clave reciban más golpes de los absolutamente necesarios, lo que ha llevado repetidamente a dar descanso a los jugadores en los finales de temporada.

"Necesitamos jugar mejor fútbol" americano, manifestó McVay. "Así que no sé cuáles son las consecuencias y esos diferentes tipos de cosas, pero tenemos que jugar mejor".

Qué funciona

Los Ángeles todavía tiene la ofensiva más potente de la NFL, ocupando el primer lugar con 30,4 puntos por juego y el segundo con 394,6 yardas a pesar de carecer de Davante Adams y tres linieros ofensivos titulares. Stafford y Puka Nacua no estaban en su sintonía habitual en Atlanta, pero Kyren Williams corrió para 92 yardas y Xavier Smith se destacó con 67 yardas por recepción.

Qué falta

La defensa de los Rams comenzó la temporada de manera impresionante y todavía se encuentra en el octavo lugar en materia de anotación, pero la unidad del coordinador Chris Shula ha sido la mayor razón del declive del equipo al final de la temporada. En las últimas cinco semanas, Los Ángeles ocupa el 28vo puesto en defensa de anotación, el 29no en yardas permitidas por jugada y el 26no en jugadas grandes toleradas. Los Rams permitieron 345 yardas y no lograron un sack en Atlanta.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Horror en Flagami: cubano es detenido en Miami por robo, agresión y exposición indecente

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

