Rams completan su staff técnico con Kliff Kingsbury como asistente; Robert Woods se suma al equipo

LOS ÁNGELES (AP) — Kliff Kingsbury tendrá el título de entrenador en jefe asistente en el staff de entrenadores de Sean McVay con los Rams de Los Ángeles.

ARCHIVO - Sean McVay, derecha, entrenador en jefe de los Rams de Los Ángeles, saluda a Kliff Kingsbury, entrenador en jefe de los Cardinals de Arizona, después del partido de la NFL del domingo 13 de noviembre de 2022, en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)
ARCHIVO - Sean McVay, derecha, entrenador en jefe de los Rams de Los Ángeles, saluda a Kliff Kingsbury, entrenador en jefe de los Cardinals de Arizona, después del partido de la NFL del domingo 13 de noviembre de 2022, en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

El título formal de Kingsbury se dio a conocer el lunes, cuando los Rams finalizaron su staff de coacheo para la décima temporada de McVay al mando. Los Rams también anunciaron que el receptor Robert Woods, recientemente retirado, será su entrenador asistente de receptores abiertos.

Kingsbury, exentrenador en jefe de los Cardinals de Arizona, se une al staff técnico de su amigo tras dos años como coordinador ofensivo de Washington. También incorpora a Brian Johnson como asistente ofensivo principal, después de que el excoordinador ofensivo de Filadelfia trabajara con Kingsbury en los Commanders.

McVay ascendió a Nate Scheelhaase a coordinador ofensivo, luego de que el asistente de 35 años llamara la atención de numerosos equipos para sus vacantes de entrenador en jefe este invierno.

Scheelhaase reemplaza a Mike LaFleur, el nuevo entrenador en jefe de los Cardinals y el cuarto coordinador ofensivo consecutivo bajo McVay en conseguir un puesto importante en la NFL.

El entrenador de quarterbacks Dave Ragone también recibió un segundo título como coordinador asociado.

El nuevo staff no incluye a Aubrey Pleasant, entrenador en jefe asistente de McVay la temporada pasada. Pleasant, quien actuó como entrenador en jefe de los Rams en varios partidos de pretemporada, también fue su coordinador del juego aéreo mientras trabajaba con los backs defensivos.

Woods comenzará su carrera como entrenador con la franquicia en la que el oriundo de Los Ángeles vivió las mejores cinco temporadas de una carrera de 13 años como jugador en la NFL, que terminó con su retiro la semana pasada. Asistirá a Eric Yarber, quien también recibió un ascenso a asistente ofensivo principal para su décima temporada en el equipo de trabajo de McVay, y al recién ascendido entrenador de receptores Rob Calabrese.

Brian Allen fue compañero de Woods durante la temporada en la que los Rams ganaron el Super Bowl, y el excentro se incorporó como entrenador asistente de la línea ofensiva.

Robert Wright se unió como asistente defensivo tras pasar los últimos dos años como co-coordinador defensivo de Syracuse.

Se anunció a Bubba Ventrone como el nuevo coordinador de equipos especiales de los Rams, con Kyle Hoke como su asistente.

