Raiders obtienen primera selección del draft de la NFL tras victoria de Giants sobre Cowboys

Pete Carroll, entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas, observa el calentamiento de su equipo antes de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Chiefs de Kansas City, el domingo 4 de enero de 2026, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher) AP

La victoria de los Giants aseguró que los Raiders, que tenían un récord de 2-14 antes de su partido en casa el domingo contra los Chiefs de Kansas City, tendrían el peor récord.

Si los Giants (4-13) hubieran perdido contra Dallas, Las Vegas solo habría asegurado la primera elección con una derrota ante los Chiefs. La victoria de Nueva York hizo que ese resultado fuera irrelevante para los Raiders en lo que respecta al draft.

Esta es solo la segunda vez que los Raiders tienen la primera elección. Los entonces Raiders de Oakland seleccionaron al mariscal de campo JaMarcus Russell de LSU con la elección número uno en 2007. Se convirtió en uno de los mayores fracasos en el draft de la franquicia.

Los Raiders podrían arriesgarse con otro mariscal de campo este año al seleccionar al ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza de Indiana, o a Dante Moore de Oregón.

