americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Raiders negocian contratar a Klint Kubiak como entrenador en jefe, según fuente de AP

Los Raiders de Las Vegas están trabajando para finalizar un acuerdo que convertirá al coordinador ofensivo de los Seahawks de Seattle, Klint Kubiak, en su entrenador en jefe, dijo el domingo una persona con conocimiento de las discusiones.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no hay un contrato en vigor y no se puede hacer un anuncio hasta después del Super Bowl del 8 de febrero entre los Seahawks y los Patriots de Nueva Inglaterra en Santa Clara, California.

Kubiak se reunió con los Raiders el sábado por segunda vez y en los últimos días parecía ser su objetivo principal.

Kubiak, de 38 años, sería el tercer entrenador en tres temporadas para los Raiders y el quinto líder a tiempo completo desde que se mudaron a Las Vegas en 2020. Reemplaza a Pete Carroll, quien tuvo un récord de 3-14 en una temporada en Las Vegas después de una exitosa trayectoria con Seattle que incluyó dos apariciones en el Super Bowl y un campeonato.

Los Raiders tienen la primera selección del draft de este año y se espera que elijan a Fernando Mendoza. El ganador del Trofeo Heisman llevó a Indiana al campeonato nacional, y el equipo espera que pueda ser ese quarterback franquicia que la organización ha buscado durante mucho tiempo.

La oficina principal tendrá casi 90 millones en espacio bajo el tope salarial para rodear a Mendoza con talento, la segunda cantidad más alta en la liga, según overthecap.com.

Fue el trabajo de Kubiak con Sam Darnold lo que llamó la atención de los Raiders. Darnold, seleccionado tercero en general por los Jets de Nueva York en el draft de la NFL de 2018, había sido considerado un fracaso hasta que llevó a Minnesota a una temporada de 14 victorias en 2024. Pero los Vikings siguieron adelante sin Darnold, y él demostró que esa temporada no fue casualidad, ganando 14 juegos en Seattle en camino al Super Bowl contra Nueva Inglaterra.

El padre de Kubiak, Gary, llevó a Denver al título del Super Bowl en la temporada 2015, y jugó como mariscal de campo para los Broncos de 1983 a 1991. Gary y Klint Kubiak serían el décimo par de padre e hijo en servir como entrenadores en jefe de la NFL, incluidos entrenadores interinos.

Kubiak también tiene dos hermanos que están en los equipos de otros equipos de la NFL: Klay con San Francisco y Klein con Dallas. Klay Kubiak, el coordinador ofensivo de los 49ers, también entrevistó con los Raiders.

Los Raiders han estado buscando un camino de regreso a sus días de gloria. Tres Trofeos Lombardi se encuentran en las instalaciones del equipo, pero los Raiders no han ganado un juego de playoffs desde su última aparición en el Super Bowl en la temporada 2002. Han llegado a la postemporada solo dos veces desde entonces, la más reciente en la temporada 2021.

El propietario Mark Davis, frustrado por la falta de éxito, puso la búsqueda en manos del propietario minoritario Tom Brady y el gerente general John Spytek.

Brady habló especialmente bien de Kubiak mientras servía como analista de Fox Sports durante el juego de campeonato de la NFC el domingo pasado entre los Seahawks y los Rams de Los Ángeles. Darnold completó 25 de 36 pases para 346 yardas y tres touchdowns en la victoria de Seattle por 31-27.

Davis también dejó en claro que Brady y Spytek supervisarán las operaciones de fútbol incluso más allá de la búsqueda de entrenadores.

Los Raiders entrevistaron a 15 candidatos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

Destacados del día

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Manuel Marrero: Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026

Manuel Marrero: "Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026"

Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter