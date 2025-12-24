americateve

Raiders mandan a Brocks Bowers y Jeremy Chinn a la reserva de lesionados por el resto de la campaña

Los Raiders de Las Vegas colocarán al ala cerrada Brock Bowers y al safety Jeremy Chinn en la lista de reservas lesionados por el resto de la temporada, anunció el equipo el miércoles.

Brock Bowers (89), ala cerrada de los Raiders de Las Vegas, atrapa un pase mientras con la cobertura encima de Cooper Dejean (33), de los Eagles de Filadelfia, durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola)
Brock Bowers (89), ala cerrada de los Raiders de Las Vegas, atrapa un pase mientras con la cobertura encima de Cooper Dejean (33), de los Eagles de Filadelfia, durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) AP

Bowers, nombrado esta semana para su segundo equipo de Pro Bowl en dos temporadas, no jugará contra los Giants de Nueva York y los Chiefs de Kansas City debido a una lesión en la rodilla. Fue nombrado All-Pro por la AP como novato la temporada pasada después de atrapar 112 pases para 1.194 yardas y cinco touchdowns.

Su producción disminuyó esta temporada. Bowers ha estado limitado por la lesión en la rodilla desde el partido inaugural de la temporada en Nueva Inglaterra, y los Raiders no han tenido una segunda amenaza de recepción confiable desde que intercambiaron a Jakobi Meyers a Jacksonville el 4 de noviembre, lo que permitió a los oponentes limitar su producción. Bowers terminará esta temporada con 64 recepciones para 680 yardas y siete touchdowns.

Chinn ha sido titular en todos los partidos y terminará con 114 tacleadas, tres para pérdida, y una captura. Jugó sus primeros cuatro años para Carolina y estuvo con Washington la temporada pasada.

Chinn se perdió tiempo de práctica la semana pasada debido a una lesión en la espalda.

Los Raiders y los Giants, ambos con un récord de 2-13, se enfrentarán el domingo en Las Vegas, con el equipo perdedor teniendo la ventaja para la primera selección en el draft de la NFL del próximo año.

También el miércoles, los Raiders firmaron al safety Terrell Edmunds y al receptor abierto Shedrick Jackson para el roster activo y al centro largo Luke Elkin y al tackle Joshua Miles para el equipo de práctica.

