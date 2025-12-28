americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Raiders están en posición para la primera selección del draft tras derrota 34-10 ante Giants

LAS VEGAS (AP) — Los Raiders de Las Vegas se posicionaron para obtener la primera selección del draft del próximo año tras perder 34-10 ante Jaxson Dart y los Giants de Nueva York el domingo, en un enfrentamiento de equipos con los dos peores récords de la NFL.

Jaxson Dart, quarterback de los Giants de Nueva York, corre rumbo a la zona de anotación durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Raiders de Las Vegas, el runs toward the end zone for a touchdown during the first half of an NFL football game against the Las Vegas Raiders Sunday, Dec. 28, 2025, in Las Vegas. (AP Photo/David Becker)
Jaxson Dart, quarterback de los Giants de Nueva York, corre rumbo a la zona de anotación durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Raiders de Las Vegas, el runs toward the end zone for a touchdown during the first half of an NFL football game against the Las Vegas Raiders Sunday, Dec. 28, 2025, in Las Vegas. (AP Photo/David Becker) AP

Las Vegas (2-14) asegurará la primera selección con una derrota la próxima semana ante Kansas City. La racha de descalabros de los Raiders llegó a diez juegos, igualando la seguidilla de la temporada pasada como la quinta más larga en la historia de la franquicia.

Los Giants (3-13), que rompieron una racha de nueve derrotas consecutivas, aún podrían terminar con la primera selección si pierden ante Dallas el próximo fin de semana y los Raiders vencen a los Chiefs. El entrenador interino Mike Kafka consiguió su primera victoria después de perder sus primeros cinco juegos, y los Giants lograron su mayor margen de victoria desde que derrotaron a Indianápolis 38-10 en la semana 17 de la campaña 2022.

Dart, seleccionado por los Giants con la elección número 25 en el draft de 2025, mostró su habilidad de doble amenaza al pasar para 207 yardas y correr para 48 y dos touchdowns.

Wan’Dale Robinson atrapó 11 pases para 113 yardas, convirtiéndose en el primer jugador de 1,72 metros de estatura o menos en alcanzar la marca de 1.000 yardas desde Richard Johnson, de 1,70 metros, en 1989. Robinson también es solo el tercero desde la fusión AFL-NFL de 1970, según Sportradar.

El apoyador Brian Burns registró 1,5 capturas de quarterback, alcanzando un récord personal de 16,5 en la temporada.

El mariscal de campo de los Raiders, Geno Smith, nuevamente abucheado en las presentaciones previas al juego, pasó para 176 yardas con un touchdown y dos intercepciones antes de salir temprano en el cuarto período con una lesión en el tobillo derecho. Smith tiene un máximo de la liga de 17 intercepciones. Kenny Pickett lo reemplazó y completó ambos pases para 16 yardas.

Los Raiders en reconstrucción estaban sin varios jugadores notables, dejando al entrenador acosado Pete Carroll con casi un esqueleto de alineación. Las Vegas pasó de ser favorito por 1,5 puntos en BetMGM Sportsbook a ser desfavorecido por tres puntos después de que el ala defensiva Maxx Crosby (rodilla), el ala cerrada Brock Bowers (rodilla) y el profundo Jeremy Chinn (espalda) fueran colocados en la reserva de lesionados por el resto de la temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Destacados del día

El presidente Donald Trump recibe al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su club Mar-a-Lago, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump tras reunirse con Zelenski: "Estamos muy cerca" de un acuerdo histórico para poner fin a la guerra en Ucrania

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

José Daniel Ferrer confirma la pérdida del embarazo de su esposa tras una emergencia médica en Miami

José Daniel Ferrer confirma la pérdida del embarazo de su esposa tras una emergencia médica en Miami

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter