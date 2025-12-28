Raiders están en posición para la primera selección del draft tras derrota 34-10 ante Giants

Compartir en:









Jaxson Dart, quarterback de los Giants de Nueva York, corre rumbo a la zona de anotación durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Raiders de Las Vegas, el runs toward the end zone for a touchdown during the first half of an NFL football game against the Las Vegas Raiders Sunday, Dec. 28, 2025, in Las Vegas. (AP Photo/David Becker) AP

Las Vegas (2-14) asegurará la primera selección con una derrota la próxima semana ante Kansas City. La racha de descalabros de los Raiders llegó a diez juegos, igualando la seguidilla de la temporada pasada como la quinta más larga en la historia de la franquicia.

Los Giants (3-13), que rompieron una racha de nueve derrotas consecutivas, aún podrían terminar con la primera selección si pierden ante Dallas el próximo fin de semana y los Raiders vencen a los Chiefs. El entrenador interino Mike Kafka consiguió su primera victoria después de perder sus primeros cinco juegos, y los Giants lograron su mayor margen de victoria desde que derrotaron a Indianápolis 38-10 en la semana 17 de la campaña 2022.

Dart, seleccionado por los Giants con la elección número 25 en el draft de 2025, mostró su habilidad de doble amenaza al pasar para 207 yardas y correr para 48 y dos touchdowns.

Wan’Dale Robinson atrapó 11 pases para 113 yardas, convirtiéndose en el primer jugador de 1,72 metros de estatura o menos en alcanzar la marca de 1.000 yardas desde Richard Johnson, de 1,70 metros, en 1989. Robinson también es solo el tercero desde la fusión AFL-NFL de 1970, según Sportradar.

El apoyador Brian Burns registró 1,5 capturas de quarterback, alcanzando un récord personal de 16,5 en la temporada.

El mariscal de campo de los Raiders, Geno Smith, nuevamente abucheado en las presentaciones previas al juego, pasó para 176 yardas con un touchdown y dos intercepciones antes de salir temprano en el cuarto período con una lesión en el tobillo derecho. Smith tiene un máximo de la liga de 17 intercepciones. Kenny Pickett lo reemplazó y completó ambos pases para 16 yardas.

Los Raiders en reconstrucción estaban sin varios jugadores notables, dejando al entrenador acosado Pete Carroll con casi un esqueleto de alineación. Las Vegas pasó de ser favorito por 1,5 puntos en BetMGM Sportsbook a ser desfavorecido por tres puntos después de que el ala defensiva Maxx Crosby (rodilla), el ala cerrada Brock Bowers (rodilla) y el profundo Jeremy Chinn (espalda) fueran colocados en la reserva de lesionados por el resto de la temporada. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP