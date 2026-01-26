Raiders entrevistan nuevamente a Joe Brady y Davis Webb en búsqueda de entrenador principal

Compartir en:









ARCHIVO - Joe Brady, coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo, permanece en el campo antes de un juego de la NFL contra los Dolphins de Miami, el 9 de noviembre de 2025, en Miami Gardens, Florida. (AP Photo/Doug Murray, archivo) AP

Los Raiders han realizado entrevistas de seguimiento con cuatro candidatos. También tuvieron dos entrevistas con el excoordinador defensivo de los Chargers de Los Ángeles, Jesse Minter, y el coordinador defensivo de Carolina, Ejiro Evero. Minter ha sido contratado como entrenador de Baltimore.

También fuera del mercado está el exentrenador de Miami, Mike McDaniel, quien fue nombrado coordinador ofensivo de los Chargers el lunes.

Los Raiders están buscando un reemplazo para Pete Carroll, quien fue despedido después de terminar la temporada con un récord de 3-14.

Con Brady dirigiendo la ofensiva de Buffalo los últimos dos años, los Bills liderados por Josh Allen promediaron 30,9 puntos por partido en 2024 y 28,3 esta temporada, ambos entre los cuatro mejores de la NFL. Ha estado con el club desde 2022 cuando los Bills lo contrataron como entrenador de quarterbacks. Brady fue ascendido a coordinador ofensivo interino cuando Ken Dorsey fue contratado en noviembre de 2023 y fue nombrado oficialmente en el puesto después de esa temporada.

También trabajó como coordinador del juego aéreo de LSU con el ganador del Trofeo Heisman, Joe Burrow, y la explosiva ofensiva de los Tigers que ganó el campeonato nacional de 2019.

Webb, de 30 años, es considerado una promesa en ascenso. Su trabajo con el QB Bo Nix ayudó a los Broncos a capturar el primer puesto en la AFC. Denver avanzó al juego de campeonato de la AFC, pero con Nix lesionado, perdió 10-7 ante Nueva Inglaterra el domingo.

Nix pasó para 3.931 yardas y 25 touchdowns esta temporada mientras los Broncos terminaron con un récord de 14-3. Los Raiders poseen la primera selección en el draft de este año y se espera que elijan al quarterback ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza de Indiana, quien llevó a su equipo al campeonato nacional. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP