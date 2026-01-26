americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Raiders entrevistan nuevamente a Joe Brady y Davis Webb en búsqueda de entrenador principal

HENDERSON, Nevada, EE.UU. (AP) — Los Raiders de Las Vegas trajeron de vuelta al coordinador ofensivo de Buffalo, Joe Brady, y al entrenador de quarterbacks de Denver, Davis Webb, para segundas entrevistas el lunes mientras continúan su búsqueda de un entrenador en jefe.

ARCHIVO - Joe Brady, coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo, permanece en el campo antes de un juego de la NFL contra los Dolphins de Miami, el 9 de noviembre de 2025, en Miami Gardens, Florida. (AP Photo/Doug Murray, archivo)
ARCHIVO - Joe Brady, coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo, permanece en el campo antes de un juego de la NFL contra los Dolphins de Miami, el 9 de noviembre de 2025, en Miami Gardens, Florida. (AP Photo/Doug Murray, archivo) AP

Los Raiders han realizado entrevistas de seguimiento con cuatro candidatos. También tuvieron dos entrevistas con el excoordinador defensivo de los Chargers de Los Ángeles, Jesse Minter, y el coordinador defensivo de Carolina, Ejiro Evero. Minter ha sido contratado como entrenador de Baltimore.

También fuera del mercado está el exentrenador de Miami, Mike McDaniel, quien fue nombrado coordinador ofensivo de los Chargers el lunes.

Los Raiders están buscando un reemplazo para Pete Carroll, quien fue despedido después de terminar la temporada con un récord de 3-14.

Con Brady dirigiendo la ofensiva de Buffalo los últimos dos años, los Bills liderados por Josh Allen promediaron 30,9 puntos por partido en 2024 y 28,3 esta temporada, ambos entre los cuatro mejores de la NFL. Ha estado con el club desde 2022 cuando los Bills lo contrataron como entrenador de quarterbacks. Brady fue ascendido a coordinador ofensivo interino cuando Ken Dorsey fue contratado en noviembre de 2023 y fue nombrado oficialmente en el puesto después de esa temporada.

También trabajó como coordinador del juego aéreo de LSU con el ganador del Trofeo Heisman, Joe Burrow, y la explosiva ofensiva de los Tigers que ganó el campeonato nacional de 2019.

Webb, de 30 años, es considerado una promesa en ascenso. Su trabajo con el QB Bo Nix ayudó a los Broncos a capturar el primer puesto en la AFC. Denver avanzó al juego de campeonato de la AFC, pero con Nix lesionado, perdió 10-7 ante Nueva Inglaterra el domingo.

Nix pasó para 3.931 yardas y 25 touchdowns esta temporada mientras los Broncos terminaron con un récord de 14-3.

Los Raiders poseen la primera selección en el draft de este año y se espera que elijan al quarterback ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza de Indiana, quien llevó a su equipo al campeonato nacional.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter