Raiders despiden a Pete Carroll tras temporada de 3-14 y buscarán nuevo entrenador por tercer año

HENDERSON, Nevada, EE.UU. (AP) — Los Raiders de Las Vegas despidieron el lunes a Pete Carroll después de apenas un año, lo que significa que entrarán en su tercera temporada consecutiva con un nuevo entrenador en jefe a cargo.

Pete Carroll, entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas, durante el partido contra los Chiefs de Kansas City, el domingo 4 de enero de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher)
Carroll expresó grandes esperanzas al asumir el cargo. Aseguró que estaba acostumbrado a victorias de dos dígitos y esperaba lo mismo en Las Vegas. Pero los Raiders terminaron con un récord de 3-14, sufriendo una racha de diez derrotas consecutivas antes de finalizar con una victoria 14-12 sobre Kansas City el domingo.

Ahora la pregunta es cuál será el rumbo de los Raiders bajo la dirección del propietario Mark Davis, el propietario minoritario Tom Brady y el gerente general John Spytek. Davis dijo en un comunicado que Spytek trabajaría con Brady en la contratación del próximo entrenador.

"Juntos, guiarán las decisiones de fútbol americano con un enfoque compartido en el liderazgo, la cultura y la alineación con la visión y los objetivos a largo plazo de la organización", dijo Davis.

El club podría buscar un entrenador con mentalidad ofensiva para trabajar con un joven quarterback si los Raiders seleccionan a Fernando Mendoza, ganador del Trofeo Heisman, o a Dante Moore con la primera selección general.

Esa fórmula funcionó bien esta temporada en Chicago con el entrenador Ben Johnson y el mariscal de campo Caleb Williams, y en Jacksonville con el entrenador Liam Coen y el QB Trevor Lawrence. Ambos equipos están rumbo a los playoffs después de haber tenido temporadas perdedoras el año anterior.

Sin embargo, no hay un camino único hacia el éxito. Nueva Inglaterra contrató a un entrenador defensivo en Mike Vrabel, y éste trabajó bien con el quarterback Drake Maye para ayudar a los Patriots a pasar de un récord de 4-13 a 14-3 y ser el segundo sembrado en los playoffs de la AFC.

Carroll, de 74 años, era el entrenador en jefe más longevo de la NFL, y llegó a Las Vegas con la intención de ganar de inmediato. Cumplió su deseo de traer al quarterback Geno Smith, a quien entrenó en Seattle. Ninguno logró el éxito que esperaban, con Smith lanzando 17 intercepciones, la cifra más alta de la liga, mientras las derrotas se acumulaban.

Esto no era a lo que Carroll estaba acostumbrado como entrenador. Llevó a los Seahawks a un título de Super Bowl y a la Universidad del Sur de California a dos campeonatos nacionales.

Pero ahora Carroll ha sido despedido, al igual que Antonio Pierce el año pasado y Josh McDaniels a mitad de la temporada 2023.

Los Raiders han tenido varios entrenadores desde que disputaron el Super Bowl en la temporada 2002. Se han clasificado a los playoffs apenas dos veces desde entonces, perdiendo ambos juegos de comodines.

