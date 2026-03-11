Raiders deben tomar una difícil decisión sobre el futuro de Maxx Crosby tras descartarse el canje

Los Raiders de Las Vegas aprendieron esa dura lección la noche del martes, cuando los Ravens de Baltimore se retiraron de un canje por el cazamariscales Maxx Crosby.

Una persona con conocimiento de la decisión de Baltimore informó a The Associated Press que Crosby no superó el examen físico. La fuente habló bajo condición de anonimato porque esos resultados son privados.

Crosby se sometió a una cirugía en enero para reparar un desgarro de menisco en la rodilla izquierda. Se perdió los dos últimos partidos de la temporada por la lesión , pese a que en ese momento quería jugar.

El cirujano de Crosby, el doctor Neal ElAttrache, declaró a ESPN que Crosby “está evolucionando muy bien en la etapa inicial de su rehabilitación y recuperación tras la cirugía para tratar un desgarro significativo de menisco y la lesión por estrés relacionada en el hueso y el cartílago de su rodilla. Sin duda va por buen camino en su programa planificado”.

Evidentemente, los Ravens no se sintieron cómodos con el informe médico de Crosby, sobre todo con dos selecciones de primera ronda en juego.

Rápidamente cambiaron de rumbo y adquirieron al cazamariscales Trey Hendrickson, cuatro veces seleccionado al Pro Bowl, firmándole por cuatro años y 112 millones de dólares, informó a AP una persona con conocimiento de ese acuerdo.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque el contrato no puede formalizarse hasta el inicio del año de la liga, a las 4 de la tarde del Este.

Los equipos de la NFL han comprometido miles de millones de dólares en agentes libres y jugadores adquiridos mediante canjes desde que el lunes inició el periodo legal de “tampering”.

Sin embargo, ninguna de las transacciones pueden formalizarse hasta que comience el nuevo año de la liga. Eso significa que los canjes pueden cancelarse y los agentes libres pueden cambiar de opinión.

En 2015, el corredor Frank Gore acordó un contrato con los Eagles de Filadelfia, pero dos días después terminó firmando con los Colts de Indianápolis.

Gore era un veterano que buscaba un equipo con aspiraciones de Super Bowl. Después de que aceptó la oferta de Filadelfia, el equipo traspasó al quarterback Nick Foles y permitió que el receptor estelar Jeremy Maclin firmara con Kansas City. Así que Gore se retractó del acuerdo.

Los Ravens ya habían cancelado acuerdos con el tackle defensivo Michael Brockers en 2020 y con el receptor Ryan Grant en 2018 por razones similares.

Baltimore ahora conserva la 14ma selección global del draft del próximo mes y espera que Hendrickson pueda rendir como lo hizo antes de sus lesiones la temporada pasada.

Mientras tanto, los Raiders tienen que decidir qué hacer con Crosby después de que su relación con el equipo aparentemente se deterioró. Es posible que el copropietario Tom Brady pueda ayudar a recomponer la relación entre Crosby y la organización. Además, el nuevo entrenador Klint Kubiak no estaba la temporada pasada cuando las cosas se desmoronaron, y el gerente general John Spytek sostuvo desde el principio que preferiría retener a Crosby.

Los Raiders han sido agresivos en la agencia libre, comprometiendo más de 250 millones de dólares con el centro Tyler Linderbaum, tres veces Pro Bowl; los linebackers Quay Walker y Nakobe Dean; el receptor Jalen Nailor, y otros jugadores.

Como llegaron a la agencia libre con casi 112 millones de dólares de espacio en el tope salarial, según overthecap.com, podrían absorber el impacto de Crosby en el tope. Hace un año firmó una extensión de tres años por 106,5 millones de dólares, de los cuales 91,5 millones son garantizados, que por un breve periodo lo convirtió en el jugador mejor pagado de la historia de la liga que no es quarterback.

Si los Raiders aún quieren traspasar a Crosby, será difícil obtener el mismo retorno ahora que tiene una alerta médica. Tal vez deban esperar hasta que esté más avanzado en su recuperación o conformarse con un canje que incluya condiciones.

Tal vez los Eagles, Bears, Bills, Jaguars u otro equipo vayan por Crosby. Todo dependerá de lo que Las Vegas esté dispuesto a aceptar. Los Raiders, en reconstrucción, tienen varias incorporaciones nuevas y se espera que seleccionen a Fernando Mendoza con la primera selección del draft.

¿Están mejor con Crosby en 2026? Sí. ¿Estarán mejor sin él? Depende de lo que reciban a cambio.

